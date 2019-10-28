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Ученые заявили об обнаружении самой маленькой планеты Солнечной системы
Ученым удалось детально изучить астероид Гигея и установить, что он имеет сферическую форму. Такая форма позволяет небесному телу претендовать на звание самой маленькой карликовой планеты в Солнечной системе

Несколько десятков ученых из разных стран с помощью телескопа VLT изучили астероид Гигея и пришли к выводу, что он может претендовать на звание самой маленькой карликовой планеты в Солнечной системе. Их статья опубликована в журнале Nature.

Астрономы смогли установить, что Гигея — объект сферической формы и поэтому может считаться карликовой планетой. «После получения этих снимков Гигея может быть переквалифицирована как карликовая планета, пока что самая маленькая в Солнечной системе», — приводит Европейская южная обсерватория слова ведущего исследователя Пьера Вернацца.

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«Астероид Гигея известен с 1849 года. Новость только в том, что удалось получить его фотографию достаточно высокого качества, чтобы определить форму. И объект оказался неожиданно круглым для своих размеров <...> Круглость позволила изменить классификацию и перевести Гигею в разряд малых или карликовых планет, для них круглая форма обязательна», — пояснил РБК доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

Как пишет N+1, небесное тело в составе Солнечной системы может считаться карликовой планетой, если удовлетворяет четырем условиям: обращается на орбите вокруг Солнца, не является спутником другого небесного тела, не может расчистить окрестности своей орбиты от других космических тел и имеет достаточную массу для принятия сферической формы под воздействием гравитации. Сейчас карликовыми планетами признаны пять тел Солнечной системы, еще несколько десятков ждут подтверждения такого статуса.

Авторы: Артём Губенко, Роман Кирьянов
Теги: астероид, планета, Солнечная система
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