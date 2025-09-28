 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Джеймс Бонд в Турции: зачем иностранцы снимают там кино. Репортаж РБК

Иностранные компании начали все чаще снимать в Турции кино, сериалы и рекламу

В 2013 году иностранные компании сняли в Турции 217 художественных фильмов. А в 2024-м — уже больше 300. Зачем иностранцам ехать далеко в Турцию и снимать кино там, а не у себя дома? Может ли турецкий кинорынок составить конкуренцию Голливуду и почему Турция не снимает кавер-версии зарубежных сериалов — в последней серии репортажа телеканала РБК.

О том, как в Турции снимают современные и исторические сериалы, смотрите в предыдущих сериях.

Екатерина Столярова
Турция сериалы кино съемки
