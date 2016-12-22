Хакер пообещал в прямом эфире удалить страницу Цукерберга из Facebook

Тайваньский хакер обещает в воскресенье запустить прямой эфир, во время которого он попытается взломать и удалить страницу Марка Цукерберга в Facebook

Марк Цукерберг (Фото: Leah Millis / Reuters)

Независимый хакер из Тайваня объявил, что попытается взломать страницу Марка Цукерберга в Facebook в прямом эфире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на его пост в соцсети.

Хакер-самоучка Чанг Чи-Юн зарабатывает на жизнь тем, что ищет уязвимости в различном программном обеспечении и продает информацию о них. Как ожидается, трансляция начнется в 13:00 мск в воскресенье, 30 сентября, на странице 24-летнего хакера в Facebook. Он не ответил на запрос Bloomberg и не предоставил никаких деталей.

​Киберэнтузиасты из разных стран на постоянной основе ищут уязвимости в сайтах и программах компаний, получая взамен небольшое финансовое вознаграждение. В ИT-сфере их обычно называют белыми хакерами, но вести прямые трансляции взломов ПО для них несвойственно, пишет Bloomberg.

Чанг Чи-Юн известен в Тайване: его приглашают на телешоу, однажды местная автобусная компания подала на него в суд после того, как он взломал ее систему и купил билет за 1 тайваньский доллар (около трех центов США).

Facebook уже выплачивал вознаграждения тем, кто находил уязвимости в ПО компании. Так, 10-летний житель Хельсинки, который нашел баг, позволяющий удалять любые посты в Instagram, получил от Facebook $10 тыс.