Пользователи пожаловались на сбои в работе Office 365

О сбое сервиса Microsoft в основном рассказывали пользователи в Северной Америке и Западной Европе. Компания подтвердила проблему и обещает ее исправить

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В работе сервиса Office 365, c помощью которого пользователи получают доступ к офисным продуктам компании Microsoft по подписке, вечером 28 августа произошел сбой, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных мировых порталов.

В Office 365 входят офисные программы (Excel, Word, Outlook и другие), средства коммуникации и совместной работы (Skype для бизнеса, SharePoint, Teams), инструменты аналитики (Power BI), а также приложения для автоматизации обычных бизнес-процессов некрупных компаний сферы услуг (StaffHub и Bookings).

Большинство пользователей (67%), приславших жалобы на Downdetector, сообщили, что не могут установить связь с сервером Office 365. 28% пожаловались на то, что не могут зайти на сайт при вводе логина и пароля.

Основные жалобы поступают из США и Канады. В меньшей степени проблемы затронули страны Западной Европы: Германию, Нидерланды, Бельгию, Великобританию и Норвегию. В России незначительное количество жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.