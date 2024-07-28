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Zeekr начнет блокировать «серые» электрокары за пределами Китая

Электромобили Zeekr — одни из самых продаваемых в России, часть из них ввозится по параллельному импорту. Производитель предупредил, что с 15 июля начал блокировать мультимедиа на машинах за рубежом, выпущенных для рынка КНР
Фото: Tricky_Shark / Shutterstock
Фото: Tricky_Shark / Shutterstock

Китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировать бортовые мультимедийные системы в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка КНР, но используемых в других странах. Об этом сообщил казахстанскому порталу Tengri Auto представитель компании.

«Автомобили Zeekr, которые сошли с конвейера после 15 июля, при обнаружении за пределами Китая (на территории Казахстана или иной страны) или использующие не авторизованные заводом-изготовителем сим-карты получат уведомления с предупреждением. Уведомление информирует водителей о том, что их автомобиль находится за пределами зоны обслуживания указанной в договоре на покупку автомобиля, и предложит вернуть автомобиль на территорию Китая. Если данное предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в Zeekr», — заявил представитель автогиганта.

По его словам, данная мера принята для обеспечения безопасности клиентов, которые покупают автомобили, «соответствующие местным законам и требованиям», через официального дистрибьютора.

Вместе с тем источник Tengri Auto отметил, что официальный дистрибьютор и представитель Zeekr в Казахстане никак не сможет помочь в решении ситуации с ограничением функций экрана. «Вы можете вернуть автомобиль в Китай. На территории Китая функции экрана будут работать нормально. Возврат средств за автомобиль в этом случае следует требовать у посредника, у которого вы приобрели автомобиль», — сказал источник.

РБК направил запрос в Zeekr.

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Zeekr 001

Бренд Zeekr является премиальной маркой концерна Geely. Под маркой Zeekr выпускаются исключительно электромобили. В России автомобили этой марки продают дилеры «Автодом», «БорисХоф Вольт», Rucars, «Авилон» и другие. При этом часть машин ввозится по параллельному импорту.

По итогам первого полугодия 2024 года «Москвич 3е» возглавил список самых популярных электромобилей, проданных корпоративным клиентам (700 штук, рыночная доля — 26,2%). Далее следуют Zeekr 001 (около 410 штук, 15,5% рынка), Evolute i-Pro (360 проданных электрокаров, 13,4% рынка) и Zeekr 009 (около 150 штук, 5,6% рынка).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай мультимедиа электроавтомобили блокировка
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