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Представитель Дани Милохина опроверг получение им гражданства Казахстана

Даня Милохин
Даня Милохин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Российский тиктокер Даня Милохин не получал гражданство Казахстана и не собирается отказываться от российского, равно как и эмигрировать из страны, сообщили РБК в пресс-службе Дани Милохина.

«Это неправда. Он не получал гражданство Казахстана и не отказывался от российского. В будущем он, конечно, планирует путешествовать, но переезжать куда-то в другую страну — нет. Об этом он говорил в многочисленных интервью», — рассказали представители блогера.

О том, что Милохин уехал в Казахстан вместе со своей командой Dream Team House и получил гражданство этой страны, накануне сообщила газета «Московский комсомолец». Издание ссылалось на казахстанские Telegram-каналы, названий которых не приводило. По их данным, блогер не только подал документы на гражданство, но и купил квартиру в Алма-Ате, где он находился с начала мая.

Сам Милохин утверждал, что уехал в Казахстан для участия в музыкальном фестивале TikTok, писала газета. Фестиваль проходил в Алма-Ате с 13 по 14 мая во дворце спорта Almaty Arena.

Китайская социальная сеть TikTok приостановила деятельность в России из-за закона о фейках в начале марта. В компании решили, что поправки в законодательство делают ее работу в стране опасной.

TikTok приостановил работу в России из-за закона о «фейках»
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Фото:Frank May / picture alliance / Global Look Press

За два дня до этого президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность «за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

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В качестве наказания по этой статье предусмотрен штраф в размере до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При наличии отягчающих обстоятельств или в том случае, если нарушение привело к тяжким последствиям, виновному могут назначить до 15 лет тюремного заключения.

Также поправки ввели наказание «за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России» (максимум — пять лет лишения свободы).

Теги
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