Group-IB нашла созданный русским хакером троян с уникальной функцией

Android-троян Gustuff использовал для распространения и обхода защиты сервис Accessibility Service для людей с ограниченными возможностями. Целью вируса были в том числе приложения Skype, WhatsApp, Gett Taxi и PayPal

Русскоязычный преступник создал вирус, нацеленный на мобильные приложения крупнейших международных банков. Речь идет о мобильном Android-трояне Gustuff, говорится в сообщении компании Group-IB, поступившем в РБК.

Специалисты Group-IB впервые обнаружили Gustuff на хакерских форумах в апреле 2018 года, где разработчик трояна, предлагая его в аренду за $800 в месяц, утверждал, что это улучшенная версия вредоносной программы AndyBot. Эта программа с ноября 2017 года атакует телефоны с ОС Android, используя для кражи денег фишинговые веб-формы и маскируясь под мобильные приложения банков и платежных систем.

Целью Gustuff были клиенты международных банков, пользователи мобильных криптокошельков и ресурсов электронной коммерции. Задачей программы был вывод фиатных (традиционных) денег и криптовалюты со счетов пользователей, для этого троян использовал сервис для людей с ограниченными возможностями — Accessibility Service.

«Потенциально троян нацелен на клиентов, использующих мобильные приложения крупнейших банков, таких как Bank of America, Bank of Scotland, J.P.Morgan, Wells Fargo, Capital One, TD Bank, PNC Bank, а также на криптокошельки Bitcoin Wallet, BitPay, Cryptopay, Coinbase и др.», — пояснили специалисты Group-IB. Они отметили, что также Gustuff был нацелен на приложения маркетплейсов, онлайн-магазинов, платежных систем и мессенджеров, в том числе PayPal, Western Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett Taxi и Revolut. Сотрудники компании установили, что речь идет о пользователях 32 приложений для хранения криптовалют и клиентов более 100 банков, в том числе в США, Польше, Австралии, Германии и Индии.