SoftBank построит в Саудовской Аравии крупнейшую солнечную электростанцию

Саудовская Аравия подписала меморандум с корпорацией SoftBank о реализации крупнейшего проекта по солнечной энергетике. Мощность каскада солнечных батарей составит 200 ГВт — больше, чем у любой подобной электростанции в мире

Генеральный директор SoftBank Масаеши Сон (Фото: Issei Kato / Reuters)

Саудовская Аравия совместно с японской телекоммуникационной корпорацией SoftBank построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 200 ГВт, сообщает телеканал Al Arabia.

Соответствующий меморандум о намерениях подписали в Нью-Йорке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман Аль Сауд и генеральный директор SoftBank Масаеши Сон. Принц находится в США с трехнедельным официальным визитом, отмечает телеканал.

Планируемая мощность каскада солнечных батарей в 200 ГВт — это в разы больше, чем у любой существующей солнечной электростанции. Для сравнения, пиковая мощность расположенной в Калифорнии Topaz Solar Farm, одной из крупнейших подобных электростанций, составляет около 550 МВт. Энергию там аккумулируют 9 млн тонкослойных фотоэлектрических модулей.

По данным Bloomberg, строительство такого крупного объекта потребует инвестиций в размере $200 млрд. Первоначальные инвестиции составляют $5 млрд, из которых $1 млрд поступит из фонда Vision Fund, которым управляет SoftBank. Остальную сумму инвесторы намерены привлечь в виде займов, возвращать которые планируют за счет доходов от продажи электроэнергии.

По данным телеканала Al Arabia, договоренности SoftBank и Эр-Рияда предусматривают, что к маю 2018 года будет подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, а уже к 2019 году должны быть запущены две солнечные установки мощностью 3 и 4,2 ГВт. На воплощение проекта потребуется более десяти лет — достичь заявленной мощности в 200 ГВт Саудовская Аравия рассчитывает к 2030 году.

Новый проект поддержит курс на диверсификацию секторов экономики страны и позволит создать новые рабочие места в области передовых технологий, а также снизить зависимость страны от нефти, считает Эр-Рияд.

В соглашении, которое пока не является финальным, также говорится, что обе стороны заинтересованы в развитии производства солнечных батарей в Саудовской Аравии и в создании на ее территории специализированных научно-исследовательских компаний, которые смогут обеспечить развитие технологий для возобновляемой энергетики. Они же будут выпускать солнечные батареи, которые также планируется продавать как на территории Саудовской Аравии, так и за ее пределами.

Проект предусматривает создание 100 тыс. рабочих мест. Предполагается, что его реализация позволит увеличить ВВП королевства на $40 млрд в год.