SoftBank построит в Саудовской Аравии крупнейшую солнечную электростанцию

Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,24 EUR Нал. 71,70 71,00 USD Бирж. 57,59 +0,07 EUR Бирж. 71,35 +0,00 USD ЦБ. 57,56 +0,39 EUR ЦБ. 71,33 +0,07 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8005,20 +55,10 MOEX 2246,24 -0,72% RTS 1228,91 -1,21% Brent 69,82 +0,40% DJIA 23857,71 -1,43% Nasdaq 7008,81 -2,93% FTSE 7008,37 +0,12%
SoftBank и Саудовская Аравия построят крупнейшую солнечную электростанцию
Лента новостей
Приложение Poloniex украло данные клиентов: как защититься от мошенников 15:31, Крипто Скульптуры на станции метро «Площадь революции» отреставрируют 15:30, Общество «Ростех» отчитался об успехе испытаний российской вакцины от менингита 15:16, Общество Словакия отозвала посла из России после отравления Скрипаля 15:11, Политика СК назвал причину отключения системы оповещения о пожаре в ТЦ в Кемерово 15:10, Общество Умер артист Олег Анофриев 15:05, Общество Польша купила американские ракетные комплексы Patriot за $4,7 млрд 14:58, Политика Росавиация назвала вероятную причину «задымления» самолета в Домодедово 14:45, Общество Работник детской площадки в ТЦ в Кемерово назвал возможную причину пожара 14:44, Общество РФС начал расследование расистских выкриков в матче Россия — Франция 14:43, Спорт Премьер-министр Украины выразил соболезнования после пожара в Кемерово 14:41, Общество SoftBank построит в Саудовской Аравии крупнейшую солнечную электростанцию 14:38, Технологии и медиа Суд арестовал одну из подозреваемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» 14:37, Общество МЧС объявило о тотальной проверке торговых центров с кинозалами 14:36, Общество Як-42 «Саратовских авиалиний» экстренно сел из-за отказа двигателя 14:29, Общество Законы и биткоин: почему рынок криптовалют скоро начнет восстанавливаться 14:27, Крипто Белоусов призвал запретить крупному бизнесу маскироваться под малый 14:27, Экономика В автобусе с проверявшими ТЦ Владимира журналистами произошло возгорание 14:19, Общество В Калининграде эвакуировали ТЦ из-за пожарной тревоги 14:15, Общество Управление страхом: как Россия становится «токсичной» для Запада 14:15, Мнение Против экс-главы Марий Эл возбудили третье уголовное дело 14:10, Общество В ТРЦ «Свиблово» опровергли информацию о задымлении и эвакуации 14:10, Общество Активисты составили альтернативный список погибших и пропавших в Кемерово 14:03, Общество Управляющая кемеровским ТЦ назвала причину закрытых дверей в кинотеатре 13:58, Общество Сигнализация и эвакуация: как должны работать системы безопасности в ТЦ 13:58, Недвижимость СК выяснит обстоятельства гибели двух человек из-за паводка на Алтае 13:57, Общество Надежда Савченко пообещала стать кандидатом в президенты Украины 13:55, Общество Участники рассказали о «странных людях» на стихийном митинге в Кемерово 13:48, Общество
SoftBank и Саудовская Аравия построят крупнейшую солнечную электростанцию
Технологии и медиа, 14:38
0
SoftBank построит в Саудовской Аравии крупнейшую солнечную электростанцию
Саудовская Аравия подписала меморандум с корпорацией SoftBank о реализации крупнейшего проекта по солнечной энергетике. Мощность каскада солнечных батарей составит 200 ГВт — больше, чем у любой подобной электростанции в мире
Генеральный директор SoftBank Масаеши Сон (Фото: Issei Kato / Reuters)

Саудовская Аравия совместно с японской телекоммуникационной корпорацией SoftBank построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 200 ГВт, сообщает телеканал Al Arabia.

Соответствующий меморандум о намерениях подписали в Нью-Йорке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман Аль Сауд и генеральный директор SoftBank Масаеши Сон. Принц находится в США с трехнедельным официальным визитом, отмечает телеканал.

Поделиться богатством: зачем кронпринц Саудовской Аравии поехал в США
Политика

Планируемая мощность каскада солнечных батарей в 200 ГВт — это в разы больше, чем у любой существующей солнечной электростанции. Для сравнения, пиковая мощность расположенной в Калифорнии Topaz Solar Farm, одной из крупнейших подобных электростанций, составляет около 550 МВт. Энергию там аккумулируют 9 млн тонкослойных фотоэлектрических модулей.

По данным Bloomberg, строительство такого крупного объекта потребует инвестиций в размере $200 млрд. Первоначальные инвестиции составляют $5 млрд, из которых $1 млрд поступит из фонда Vision Fund, которым управляет SoftBank. Остальную сумму инвесторы намерены привлечь в виде займов, возвращать которые планируют за счет доходов от продажи электроэнергии.

Саудовская Аравия вложит $64 млрд в индустрию развлечений
Бизнес

По данным телеканала Al Arabia, договоренности SoftBank и Эр-Рияда предусматривают, что к маю 2018 года будет подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, а уже к 2019 году должны быть запущены две солнечные установки мощностью 3 и 4,2 ГВт. На воплощение проекта потребуется более десяти лет — достичь заявленной мощности в 200 ГВт Саудовская Аравия рассчитывает к 2030 году.

Новый проект поддержит курс на диверсификацию секторов экономики страны и позволит создать новые рабочие места в области передовых технологий, а также снизить зависимость страны от нефти, считает Эр-Рияд.

Саудовский кронпринц пообещал создать атомную бомбу вслед за Ираном
Политика

В соглашении, которое пока не является финальным, также говорится, что обе стороны заинтересованы в развитии производства солнечных батарей в Саудовской Аравии и в создании на ее территории специализированных научно-исследовательских компаний, которые смогут обеспечить развитие технологий для возобновляемой энергетики. Они же будут выпускать солнечные батареи, которые также планируется продавать как на территории Саудовской Аравии, так и за ее пределами.

Проект предусматривает создание 100 тыс. рабочих мест. Предполагается, что его реализация позволит увеличить ВВП королевства на $40 млрд в год.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Саудовская Аравия , солнечная энергия
Главное
МЧС объявило о тотальной проверке торговых центров с кинозалами Общество
Материалы по теме
Поделиться богатством: зачем кронпринц Саудовской Аравии поехал в США Политика
В Саудовской Аравии заявили о перехвате ПРО семи баллистических ракет Политика
Задержанные саудовские принцы вернули в казну «свыше $100 млрд» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.