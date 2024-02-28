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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Хакерские форумы начали ограничивать вымогателей-шифровальщиков

Хакерские форумы начали ограничивать вымогателей-шифровальщиков
Хакерские форумы начали ограничивать продвижение бизнеса, связанного с вирусами-шифровальщиками, заметили эксперты. Это может спровоцировать вымогателей на более агрессивные атаки и увеличение суммы требуемого выкупа
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Хакерские форумы все активнее включают в правила запрет на любые операции, связанные с шифровальщиками (продажу, разработку, рекрутинг персонала и т.п.), обратил внимание в своем телеграм-канале эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Вирусы-шифровальщики блокируют доступ к компьютерам и шифруют содержащиеся на них данные, после чего хакеры требуют у жертв плату за восстановление доступа к информации. По оценке экспертов F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), в 2023 году количество атак программ-вымогателей для получения выкупа выросло на 160%, средняя сумма первоначального выкупа составила 53 млн руб. Жертвами чаще всего становились ретейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании.

Обозначенную Лукацким тенденцию подтвердил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Владимир Ким. По его словам, в России можно наблюдать снижение тренда на предложение атак с использованием программ-шифровальщиков. «Администраторы форумов запрещают деятельность операторов-вымогателей, чтобы не привлекать лишнего внимания к своим ресурсам и самим себе. А компании чаще всего отказываются платить выкуп — им легче оплатить штраф и восстановить те данные, которые возможно», — объяснил Ким.

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Технологии и медиа
Фото:MikeDotta / Shutterstock

Старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова отметила, что, по данным из открытых источников, в январе—феврале этого года количество атак с использованием программ-вымогателей (ransomware) снизилось. «Но этот тренд продолжается уже несколько лет. При этом рано делать вывод, что этот «бизнес» теряет интерес для злоумышленников. Скорее вымогатели с помощью программ-шифровальщиков просто избрали сейчас стратегию не попадаться на глаза сотрудникам служб безопасности», — рассуждает она.

Какими будут последствия

По словам Кима, хакеры, которые занимаются вымогательством за шифрование, в основном предпочитают именно форумы, не имея высокого уровня доверия к другим площадкам. Лукацкий считает, что злоумышленники могут переместиться на другие форумы, более специализированные. Ведущий эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин отметил, что на традиционных площадках в теневом сегменте интернета действительно стало значительно меньше объявлений, связанных с активностью шифровальщиков, поскольку они переместились на специализированные форумы именно по этому виду угроз, но проблема остается актуальной.

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Сокращение числа площадок, где рекламируются шифровальщики, а также более активная роль правоохранительных органов в поимке злоумышленников, по мнению Лукацкого, может привести к росту агрессивности группировок вымогателей и требованиям более крупных сумм выплат. Например, раньше они не позволяли себе атаки на медицинские организации, а сейчас позволяют, отметил эксперт.

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Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ким считает, что злоумышленники «просто делают ставку на другие направления киберкриминального бизнеса». «Никто не заставляет заниматься одними лишь шифровальщиками, некоторые группы сразу по десятку направлений работают», — отметил он.

По словам руководителя лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антона Величко, у вымогателей появились собственные ресурсы, где они выкладывают данные об атакованных компаниях. «Публичное сообщение об атаке и угроза публикации украденных данных — это дополнительный инструмент давления на жертву, который уже давно и успешно применялся за пределами России. Еще одним открытием 2023 года стали группы двойного назначения, которые преследуют как финансовые, так и политические цели. Наиболее яркий пример — преступный синдикат Comet (Shadow) — Twelve, в котором первая группировка выступает в роли вымогателя, требуя выкуп за расшифровку и нераспространение похищенных данных, а вторая — хактивиста-диверсанта, уничтожающего IT-инфраструктуру жертвы без выставления финансовых требований», — рассказал Величко.

В своем недавнем отчете F.A.C.C.T. прогнозировала, что в 2024 году программы-вымогатели сохранят за собой лидерство в рейтинге главных киберугроз для российских компаний. Целью шифровальщиков станет не только получение выгоды, но и нанесение жертвам максимального ущерба. Группировки стали не только требовать выкуп за расшифровку, но и за нераспространение похищенных данных, приводится пример в отчете.

Сокращение «продаж» шифровальщиков носит скорее «местечковый характер», уверен коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. По его мнению, основной трафик в этой нише проходит в закрытых форумах даркнета и телеграм-каналах, куда нет доступа «обычным» пользователям. «Безусловно, свою роль может играть активная работа специалистов и правоохранителей, которые проводят необходимые контрмеры для снижения эффективности работы вирусов-вымогателей», — пояснил Дбар.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
информационная безопасность хакеры атаки злоумышленник
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