Оператор «наружки» предложил стандарт «мелкого шрифта» в рекламе банков

Глава оператора наружной рекламы Russ Роберт Мирзоян предложил пересмотреть требования к продвижению банковских услуг. Среди прочих инициатив медиаменеджера — либерализация российского вина и букмекерских контор

Роберт Мирзоян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Крупнейший в России оператор наружной рекламы Russ инициировал внедрение новых требований к сегменту рекламы финансовых услуг. Об этом в беседе с РБК рассказал глава компании Роберт Мирзоян.

В существующем законодательстве, регулирующем рекламу, нет регламента к тексту креативов, продвигающих банковские продукты, объясняет инициативу Мирзоян. «Речь про вот те самые маленькие буквы, которые теоретически должны информировать потребителя об условиях, — говорит он. — Рекламодатель сам решает, что туда вместить. Мы же считаем, что потребитель читает условный кредитный договор перед подписанием и оттуда получает всю необходимую информацию. Поэтому текст можно сделать стандартным, например: «Внимательно изучайте условия на сайте» — и дать ссылку на ресурс банка».

РБК направил запросы в пресс-службы «Тинькофф», «Сбера», ВТБ, Альфа-банка и Газпромбанка.

В пресс-службе Банка России отказались комментировать «инициативы конкретных участников рынка», однако напомнили, что 23 октября вступила в силу норма закона, которая обязывает кредитные организации указывать в рекламе диапазон значений полной стоимости кредита при раскрытии информации о процентных ставках. «Банк России в настоящее время проводит короткий опрос, чтобы оценить, насколько понятно отражены условия оформления кредитов в дисклеймерах (уточнениях мелким шрифтом) в рекламе продуктов банков», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Впрочем, регламентация рекламы банковских услуг — не единственная инициатива Russ, обсуждаемая сейчас в отрасли. Роберт Мирзоян также считает необходимым проработать возможность допуска российской винодельческой отрасли к распространению средствами наружной рекламы, а также поддержку российского спорта в сегменте out-of-home букмекерскими организациями.

Ранее «Известия» со ссылкой на отзыв кабмина писали, что правительство поддерживает либерализацию рекламы российских виноделен на билбордах. «Население хорошо знает французские, итальянские вина, даже из ЮАР, — напоминает Мирзоян. — Почему? Потому что раньше была их реклама, и ее было много. Мы взаимодействуем со всеми ФОИВами (федеральные органы исполнительной власти. — РБК) по этим инициативам, работа идет».

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Как рекламируются букмекеры Закон «О рекламе» жестко ограничивает продвижение букмекерских контор. Реклама ставок допускается только в периодических печатных изданиях, которые специализируются на спортивных материалах, а также во время показа спортивных соревнований, но с жесткими ограничениями. Наружная реклама азартных игр и букмекеров допускается «в зданиях, строениях, сооружениях, в которых проводятся такие игры, пари, за исключением объектов транспортной инфраструктуры». Обсуждения, связанные с либерализацией рекламы букмекеров и тотализаторов, ведутся в правительстве много лет. Еще в 2015 году Минцифры (тогда Минкомсвязь) предлагало разрешить продвижение азартных игр без ограничения по времени в теле- и радиоэфире, в любой периодике, интернете и на стадионах. Однако ограничения по содержанию рекламы букмекерских контор и тотализаторов предлагали оставить: в своих коммуникациях владельцы букмекерских контор не должны были бы обращаться к несовершеннолетним, преувеличивать вероятность получения выигрыша или, наоборот, преуменьшать степень риска и т.п. Однако любые инициативы в этой сфере обычно встречают негативный отклик. В октябре 2023 года, например, депутаты Госдумы, наоборот, предлагали ужесточить требования к рекламе букмекеров в телеэфире и допустить ее показ только в промежуток с 23:00 до 06:00 местного времени. Активная реклама букмекеров, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, способствует развитию игровой зависимости, новых мошеннических схем и преступной деятельности.

Московское правительство, по словам Мирзояна, работает и над легализацией рекламы на дорожных указателях. По словам главы Russ, сейчас этот формат рекламного сообщения никак не регламентируется, хотя является весьма актуальным. «Все рекламные носители должны быть в какой-то понятной законодательной зоне, чтобы все участники могли бы к нему прикоснуться при желании», — считает Мирзоян.