HeadHunter купит старейший российский сайт с вакансиями

Компания HeadHunter объявила о заключении сделки по покупке старейшего на российском рынке сайта вакансий — Job.ru. Нынешний владелец ресурса холдинг «Пронто Медиа» планировал закрыть проект

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Как говорится в сообщении HeadHunter, сделка структурирована в виде продажи части активов Job.ru, в том числе доменного имени и товарных знаков. Как ожидается, она будет закрыта до конца января 2018 года.

В начале недели на главной странице Job.ru размещено объявление, что сайт закрывается и «вы можете продолжить работу на hh.ru (HeadHunter) уже сейчас».

«Решение акционеров «Пронто Медиа» прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов Job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов. В первую очередь это относится к предоставлению нескольким миллионам пользователей Job.ru беспрепятственной возможности миграции своих резюме в систему HeadHunter», — приводятся в релизе HeadHunter слова гендиректора компании Михаила Жукова.

В конце ноября владеющая холдингом «Пронто Медиа» голландская компания Trader Media East сообщила, что холдинг закрывает проекты в России — сайты Irr.ru («Из рук в руки») и Job.ru. На 30 сентября 2017 года чистый убыток Trader Media East достиг $19,6 млн при выручке $5,8 млн. Бóльшая часть убытка обусловлена бизнесом «Пронто Медиа», объясняла голландская компания.

По данным Mediascope на октябрь 2017 года, всероссийская ежедневная аудитория сайта Job.ru на десктопах составляла 42 тыс. человек.

В феврале 2016 года Mail.Ru Group продала HeadHunter за 10 млрд руб. Покупателем стала группа инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций «Эльбрус Капитал», его основателями являются бывший управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Крюков, экс-президент инвестиционной компании A1 (входит в консорциум «Альфа-Групп») Александр Савин и управляющий голландским фондом Waterland Private Equity Роберт Тилин.

Согласно последним доступным показателям выручка HeadHunter в 2015 году снизилась на 1,5%, до 3 млрд руб., EBITDA — на 2,5%, до 1,5 млрд руб.