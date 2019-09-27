Белоусов отправил на доработку схему финансирования цифровых технологий

Белоусов отметил, что предложение не согласуется с дорожными картами и его одобрение в текущем виде может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

В итоге Белоусов отправил предложения по финансированию федерального проекта на доработку, указывают собеседники РБК. Если Минкомсвязь не успеет разработать и согласовать предложения в ближайшее время, Минфин может секвестировать средства, которые уже были выделены министерству в начале года на «Цифровые технологии», пересказали предупреждение Белоусова собеседники РБК. По словам одного из источников, помощник президента лично участвует в проработке схемы финансирования.

Представитель Белоусова сообщил РБК, что помощник президента проведет в эту субботу совещание, где предполагается найти сбалансированные решения. «Все остальное — домыслы. Идет стандартный рабочий процесс», — сказал он, отметив, что набсовет АНО «Цифровая экономика» не может остановить финансирование федеральных проектов.

Представитель АНО «Цифровая экономика» сообщил РБК, что наблюдательный совет организации «рекомендовал Минкомсвязи привязать финансирование к дорожным картам по развитию цифровых технологий. «Результатом должно стать уточнение объемов бюджетного финансирования», — сказал он.

По словам представителя Минкомсвязи, набсовет предложил синхронизировать меры господдержки проектов в сфере цифровых технологий и целевые показатели, которые обязуются достичь компании, ответственные за написание дорожных карт.

Кроме тех дорожных карт, которые были утверждены под кураторством «Росатома» и «Ростеха», разрабатываются и другие — такое поручение правительство дало ряду госкомпаний летом этого года. Например, Сбербанку поручили писать дорожную карту по развитию искусственного интеллекта, «Росатому» — по квантовым вычислениям, РЖД — по квантовым коммуникациям, «Ростеху» — по квантовым сенсорам, технологии распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей, а также совместно с «Ростелекомом» — по мобильной связи и пятому поколению (5G).

Представитель вице-премьера Максима Акимова (курирует в правительстве нацпрограмму «Цифровая экономика») не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Сколько стоят технологии

В 2019 году на мероприятия проекта должны выделить 41,663 млрд руб., в том числе 21,473 млрд руб. из федерального бюджета, следует из паспорта проекта. Но, по словам представителя Минкомсвязи, финансирование исполнения федерального проекта «Цифровые технологии» пока не начиналось, его старт запланирован на октябрь.

Директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева сказала РБК, что на днях были подведены итоги первых конкурсов Минпромторга на распределение субсидий на развитие цифровых технологий. Сейчас идет обсуждение условий аналогичных конкурсов Минкомсвязи. «Угрозы срыва финансирования проекта «Цифровые технологии» нет, была критика материалов, подготовленных Минкомсвязью в части связи мер поддержки с дорожными картами развития цифровых технологий, и указание на необходимость доработки этого вопроса. Это рабочий момент, который, надеюсь, будет оперативно пройден», — отметила Солнцева.

По словам главы РФРИТ Дмитрия Крюкова, фонд, как один из операторов мер поддержки в рамках программы «Цифровая экономика», должен получить 5 млрд руб. в этом году. «Они будут распределены в виде грантов на региональные проекты. Критерии проходят общественное обсуждение, предполагается, что деньги будут выделяться на условиях софинансирования в размере не менее 50%. После того как Минкомсвязь утвердит критерии, будет объявлен конкурс. Рассчитываем, что это произойдет до конца этого года», — сказал Крюков.

Представитель «Ростеха» отказался от комментариев.