Белоусов отправил на доработку схему финансирования цифровых технологий

Во вторник, 24 сентября, на заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной национальной программы) его глава, помощник президента Андрей Белоусов поручил доработать предложенный Минкомсвязи механизм финансирования федерального проекта «Цифровые технологии». Об этом РБК рассказали два источника, присутствовавших на заседании.
Технологии на 232 млрд руб.
«Цифровые технологии» — один из шести федеральных проектов, включенных в нацпрограмму «Цифровая экономика». Проект, рассчитанный на реализацию до 2024 года включительно, предполагает развитие нейротехнологий и искусственного интеллекта, систем распределенного реестра, больших данных и других технологий. В 2018 году был утвержден бюджет проекта — он должен был составить 258,643 млрд руб. (из которых 89,03 млрд руб. — из бюджета). Но в начале 2019-го было принято решение, что финансирование должно производиться согласно дорожным картам для каждой разрабатываемой технологии. Суммарный бюджет этих карт оказался меньше — 232,4 млрд руб. Ответственные за развитие проекта «Цифровые технологии» — «Ростех» и «Росатом», эти компании вместе с другими игроками и институтами курировали написание дорожных карт.
Что предложил Андрей Белоусов
В рамках реализации проекта «Цифровые технологии» предусмотрена поддержка технологий через институты развития, например Российскую венчурную компанию, фонд «Сколково», «Роснано» и др. На заседании, как рассказали РБК его участники, Белоусов, в частности, раскритиковал предложение Минкомсвязи о выделении в рамках этого механизма более 50 млрд руб. в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) до 2024 года из-за недостаточного обоснования — как именно фонд планирует распоряжаться деньгами.
Также министерство предложило направить Российской венчурной компании 92,5 млрд руб., фонду «Сколково» — от 48,4 млрд до 60 млрд руб., банкам — около 40 млрд руб., Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ), Минпромторгу и «Роснано» — по 12 млрд руб.