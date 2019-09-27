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Совладелец «Первого канала» и СТС выйдет на рынок анимации
Созданная для кинопроизводства собственная студия Национальной медиа группы будет заниматься и анимацией. В запуск первого мультсериала может быть инвестировано около 100 млн руб.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Национальная медиа группа (НМГ), среди активов которой «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал» и СТС, впервые станет инвестором анимационного проекта, рассказал РБК представитель «НМГ Студии». Она была специально создана год назад для инвестиций в кинопроизводство. Канал СТС заказал у «Метрафильмса» мультсериал «Лекс и Плу». Профинансирует его «НМГ Студия».

Сериал расскажет про лиса и енота — двух друзей, которые работают таксистами в космосе. Первый сезон будет насчитывать 26 серий по 11 минут каждая, все выполнены в 2D-анимации.

Генпродюсер «Метрафильмса» Артем Васильев подтвердил факт сотрудничества. С августа этого года 25% в АО «Студия Метрафильмс», специализирующемся на анимации, принадлежит «НМГ Студии», 75% — у Васильева. Его компания в работе над новым мультсериалом будет отвечать за создание контента, «НМГ Студия» полностью оплатит производство, а также займется продажей прав на показ за границей и лицензий производителям товаров, уточнил Васильев. «Метрафильмс» получит процент с этих продаж.

Размер инвестиций в проект ни Васильев, ни представитель «НМГ Студии» не раскрыли.

Производство одной минуты 2D-анимации менеджер одной из киностудий оценивает в 300–320 тыс. руб., девелопмент проекта (разработка образов, локаций и т.п.) для такого сериала оценивается примерно в 3 млн руб. Соответственно, в первый сезон «НМГ Студия» может инвестировать около 3 млн руб., прикинул он. Исходя из этих данных, по подсчетам РБК, первый сезон мультсериала обойдется «НМГ Студии» в 89–94,5 млн руб.

Национальная медиа группа имеет большие планы на анимацию и активно развивает это направление, резюмирует Васильев. Холдинг хочет быть представлен во всех сегментах производства контента, заявил представитель «НМГ Студии».

Чем известен «Метрафильмс»

В проекты «Метрафильмса» уже инвестировал холдинг «СТС Медиа», который стал частью Национальной медиа группы в конце 2018 года. Он заказывал производство мультсериала «Три кота», который идет в эфире СТС. Сейчас права на «Трех котов» принадлежат Национальной медиа группе.

«Три кота» — один из самых популярных в России анимационных брендов: как сообщило в июле этого года Минкультуры, сериал собрал 1,5 млрд просмотров на YouTube. В 2018 году права на показ «Трех котов», а также лицензию на производство товаров с персонажами сериала и дистрибуцию контента в интернете купила китайская Beijing Joy Culture Media, годом ранее права приобрела американская группа Viacom.

Более половины доходов крупных российских анимационных брендов, по словам Васильева, составляет выручка от продажи лицензий, это относится и к «Трем котам». В России у «Трех котов» более 60 лицензиатов, роялти с продажи лицензионной продукции составляет от 5 до 13% оптовой цены в зависимости от категории товара, уточнил представитель «СТС Медиа».

За первые пять месяцев 2019 года доля российских лицензий на рынке игрушек составила 9,2% против 7,3% годом ранее, говорила эксперт российского отделения NPD Group Ирина Седова. «Три кота» среди всех лицензий на российском рынке занимают 36-е место.

Без достоверной оценки

Российская анимация сейчас активно развивается, констатирует предправления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, успех каждого проекта на международном рынке влечет за собой комплексный эффект, в результате которого привлекательней становится вся индустрия.

За 2018 год в России всего было произведено около 4,5 тыс. минут анимации, а в 2011-м — только 3 тыс. минут, напоминает Слащева. Как признают в Ассоциации анимационного кино, достоверной оценки всего отечественного рынка в денежном выражении пока нет.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: НМГ, «СТС Медиа»
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