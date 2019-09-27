Совладелец «Первого канала» и СТС выйдет на рынок анимации

Созданная для кинопроизводства собственная студия Национальной медиа группы будет заниматься и анимацией. В запуск первого мультсериала может быть инвестировано около 100 млн руб.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Национальная медиа группа (НМГ), среди активов которой «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал» и СТС, впервые станет инвестором анимационного проекта, рассказал РБК представитель «НМГ Студии». Она была специально создана год назад для инвестиций в кинопроизводство. Канал СТС заказал у «Метрафильмса» мультсериал «Лекс и Плу». Профинансирует его «НМГ Студия».

Сериал расскажет про лиса и енота — двух друзей, которые работают таксистами в космосе. Первый сезон будет насчитывать 26 серий по 11 минут каждая, все выполнены в 2D-анимации.

Генпродюсер «Метрафильмса» Артем Васильев подтвердил факт сотрудничества. С августа этого года 25% в АО «Студия Метрафильмс», специализирующемся на анимации, принадлежит «НМГ Студии», 75% — у Васильева. Его компания в работе над новым мультсериалом будет отвечать за создание контента, «НМГ Студия» полностью оплатит производство, а также займется продажей прав на показ за границей и лицензий производителям товаров, уточнил Васильев. «Метрафильмс» получит процент с этих продаж.

Размер инвестиций в проект ни Васильев, ни представитель «НМГ Студии» не раскрыли.

Производство одной минуты 2D-анимации менеджер одной из киностудий оценивает в 300–320 тыс. руб., девелопмент проекта (разработка образов, локаций и т.п.) для такого сериала оценивается примерно в 3 млн руб. Соответственно, в первый сезон «НМГ Студия» может инвестировать около 3 млн руб., прикинул он. Исходя из этих данных, по подсчетам РБК, первый сезон мультсериала обойдется «НМГ Студии» в 89–94,5 млн руб.