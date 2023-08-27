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Bloomberg узнал, какими будут новые iPad Pro

Bloomberg: Apple может выпустить обновленные iPad Pro в середине следующего года
Новые iPad Pro впервые могут получить OLED-дисплей, а клавиатура Magic — увеличенный трекпад, пишет агентство. Планшеты не представят на презентации Apple в сентябре, их выпуск ожидается не раньше весны или лета 2024 года
Apple AAPL $178,4 +1,33% Купить
Фото: Feline Lim / Getty Images
Фото: Feline Lim / Getty Images

Apple работает над выпуском обновленных iPad Pro в 2024 году, пишет Bloomberg.

Новая модель iPad Pro, которая должна появиться в следующем году, станет первым крупным обновлением продукта с 2018 года (с тех пор модель модернизировалась новыми чипами, камерами и сенсорами, но фундаментальных изменений не было), пишет агентство.

Следующие модели iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 перейдут на процессор следующего поколения М3. Они также станут первыми планшетами Apple с OLED-дисплеями, которые уже устанавливают на iPhone, начиная с модели Х. Такие экраны более яркие и точно воспроизводят цвета, отмечает агентство.

Новые iPad Pro будут 11-дюймовыми и 13-дюймовыми в зависимости от модели, что похоже на текущую линейку, но максимальный размер уже продающихся планшетов Apple сейчас составляет 12,9 дюймов, отмечается в заметке.

По данным агентства, обновление коснется и клавиатуры для iPad Pro, которая называется Magic. В частности, на фоне жалоб пользователей она получит трекпад большего размера.

Новые iPad Pro не ожидаются на презентации Apple в сентябре (там должны показать iPhone 15 и Watch нового поколения), вероятно, планшеты представят не раньше весны — начала лета следующего года, утверждает агентство.

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IPad и в целом весь рынок планшетов находится в глубоком упадке, пишет Blooomberg. Когда-то планшет Apple рассматривался как потенциальный преемник Mac, но теперь приносит наименьший доход среди основных сегментов компании. Так, во втором квартале его продажи упали до самого низкого уровня с начала пандемии в 2020 году.

У потребителей нет особой необходимости покупать планшет, еще менее актуальным это оказывается для тех, кто приобрел телефон с большим экраном, пишет агентство. Оно также обращает внимание, что iPad Pro не получал прорывных обновления с 2018 года, когда был выпущен, а iPad mini не обновлялся уже два года.

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