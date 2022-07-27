В Подмосковье отменили рок-фестиваль Metal over Russia

Организаторы фестиваля Metal over Russia, который задумывался как российский аналог крупнейшего в мире Wacken Open Air, отменен. Во время приготовлений местные жители жаловались на потенциальный шум и стилистику мероприятия

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рок-фестиваль Metal over Russia, который должен был пройти с 29 по 31 июля в подмосковной усадьбе Гребнево (городской округ Щелково), отменен за два дня до старта. Соответствующее объявление опубликовано на главной странице сайта мероприятия, а также в группе фестиваля «ВКонтакте».

В программе Metal over Russia были заявлены около 60 российских исполнителей, специализирующихся на тяжелом роке и металле. В их числе «Аркона», «Эпидемия», «Черный обелиск» и многие другие. Первоначально среди хедлайнеров числилась Louna, но в начале июля организаторы сообщили об отмене ее выступления. Мероприятие задумывали как аналог крупнейшего в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, который ежегодно проходит в Германии. Для гостей, желающих посетить все три дня концертной программы, предлагался кемпинг с прокатом снаряжения и палаточная гостиница.

На сайте фестиваля афишу сопровождало уведомление, что все музыкальные номера «являются частью культурно-развлекательной программы, не пропагандируют никакую политическую идеологию и не преследуют цели оскорбить какую-либо группу людей», а «костюмы и сценический антураж являются частью художественного шоу».

Но местные жители увидели в фестивале потенциальную угрозу. В Telegram даже появился чат «АнтиФест», в котором собрались противники мероприятия. Одни аргументировали свою позицию тем, что организация серии шумных концертов «под окнами» будет создавать неудобства, поскольку рядом находятся «тихие спальные районы», а территория усадьбы прилегает к многоквартирным домам. Другие даже пригрозили, что обратятся к Никите Михалкову с открытым письмом, в котором участников фестиваля назовут откровенными сатанистами.

Организатор фестиваля Алексей Кочкин объяснил РБК, что отмена произошла «по совокупности причин». Поскольку решение было принято накануне, пока план дальнейших действий продумывается. Всем артистам, утверждает Кочкин, была произведена полная или частичная предоплата. «Возможно, будет проведение каких-то компенсационных мероприятий на московских площадках, может быть, с участием заявленных артистов», — обнадежил промоутер.

Собственник группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрей Ковалев сообщил, что на него и на организаторов началось «беспрецедентное давление», им стало поступать «огромное количество угроз». «Был оклеен весь город (Фрязино. — РБК) листовками против фестиваля. И организатор, мне кажется, просто испугался, что будут жечь аппаратуру и разбивать машины. Был вариант переноса, поскольку билетов было продано меньше, чем ожидали, всего 1200 на каждый день вместо ожидаемых 10–15 тыс. Но неожиданно для меня фестиваль отменили», — объяснил он.