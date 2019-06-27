ФСБ заявила об утечке данных о кибератаках на российские объекты за рубеж

Российские компании без ведома ФСБ передают данные о кибератаках на свои критические объекты за рубеж. В ведомстве предупредили, что информацией о состоянии защищенности инфраструктуры будут обладать иностранные спецслужбы

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Российские компании, управляющие объектами критической инфраструктуры, передают информацию о кибератаках иностранным организациям без ведома российских спецслужб, что является нарушением действующих нормативных актов. Об этом со ссылкой на данные ФСБ говорится в материалах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный ФСБ, данные передаются «неохотно», указали в ФСТЭК.

В России с 2018 года действует закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», который призван защитить от кибератак важнейшие предприятия страны. К объектам критической информационной инфраструктуры отнесены сети связи и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной и атомной промышленности и др. Владельцы таких объектов должны предоставить информацию о них в ФСТЭК, чтобы служба могла присвоить каждому объекту определенную категорию (к каждой предъявляются свои требования об обеспечении безопасности). Также владельцы объектов критической информационной инфраструктуры должны подключиться к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), созданной ФСБ по поручению президента, и передавать информацию о кибератаках на свои объекты в НКЦКИ.

ФСТЭК назначена ответственным органом исполнительной власти за безопасность критической информационной инфраструктуры. Из материалов ведомства следует, что не все компании, управляющие объектами подобной инфраструктуры, информируют НКЦКИ о выявленных компьютерных инцидентах, «причиной чему, вероятно, являются возможные имиджевые и финансовые потери».

НКЦКИ не обладает всей полнотой информации об инцидентах на подобных объектах, что «не позволяет адекватно реагировать на них, а также строить точные прогнозы по развитию ситуации о состоянии защищенности отдельных объектов критической информационной инфраструктуры, отраслей и России в целом», указывает ФСТЭК.

При этом российские организации обмениваются этими данными напрямую с зарубежными структурами, хотя из приказов ФСБ от 24 июля № 367 и № 368 следует, что по вопросам обмена информацией с иностранными организациями они должны обращаться в НКЦКИ. «Обращений в адрес НКЦКИ от субъектов критической информационной инфраструктуры по вопросам обмена информацией с иностранными (международными) организациями, предусмотренных приказами ФСБ, не поступило ни одного. В то же время, по имеющейся у ФСБ информации, известно, что обмен такой информацией осуществляется субъектами критической информационной инфраструктуры России с нарушением требований приказов ФСБ», — говорится в материалах ФСТЭК.