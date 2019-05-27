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Правительство сохранило наружную рекламу вдоль дорог
Чиновники устранили противоречия в ГОСТах, один из которых разрешал устанавливать рекламные щиты вдоль дорог, а другой — полностью запрещал. Теперь реклама больше не считается помехой для безопасного дорожного движения

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего размещение наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку в этот ГОСТ, из которой следует, что рекламные конструкции больше не считаются посторонними и мешающими дорожному движению предметами и, следовательно, могут размещаться вдоль дорог и на улицах. Поправка будет опубликована в очередном выпуске информационного указателя стандартов, сообщил РБК представитель Росстандарта.

В предыдущей редакции ГОСТа, вступившего в силу в сентябре 2018 года, все рекламные конструкции признавались незаконными с июля 2019 года. Такая отсрочка возникла, потому что существует еще один, более старый ГОСТ — Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ наружную рекламу вдоль дорог, наоборот, разрешает.

Из-за возникшего противоречия двух разнозначных стандартов вступление в силу трех пунктов «дорожного» ГОСТа, где упоминаются рекламные конструкции, было отложено до июля 2019 года. За это время, как объясняла в марте пресс-служба Росстандарта, чиновники должны были подготовить поправки, устраняющие противоречия.

«Дорожный» ГОСТ делал незаконными до 80% всех рекламных конструкций в стране, вводя запрет на наружную рекламу в черте городов, оценивала ранее Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, объединяющая крупнейших операторов наружной рекламы. На апрель этого года в 50 крупнейших городах России, по данным исследовательской компании «Эспар-Аналитик», насчитывалось свыше 154 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 2,4 млн кв. м. В 2018 году доходы владельцев рекламных конструкций достигли, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 34,9 млрд руб., в первом квартале 2019 года — 8,9–9,1 млрд руб. При этом наружная реклама в январе—марте этого года в отличие от ТВ, радио и прессы показала рост доходов — на 2%.

В правительстве будущее наружной рекламы обсуждалось на уровне двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Максима Акимова, поскольку противоречия двух ГОСТов затрагивали одновременно вопросы и рекламной деятельности, и безопасности дорожного движения, отмечал в марте представитель Козака Илья Джус. Предложения по устранению противоречий двух ГОСТов должны были подготовить и Минпромторг, которому подведомствен Росстандарт, и Минтранс.

Минтранс, как следовало из ответа его пресс-службы на запрос РБК в марте этого года, изначально настаивал на правомочности именно «дорожного» ГОСТа. Действующая с 2016 года редакция «рекламного» ГОСТа, смягчившая требования к установке конструкций вдоль дорог, с Минтрансом тогда не согласовывалась, указывали в пресс-службе министерства.

Росстандарт по поручению Дмитрия Козака принял «исчерпывающие меры» по снятию противоречий двух ГОСТов, прокомментировал утвержденные изменения Илья Джус. Он отметил, что отдельные положения «дорожного» ГОСТа по сути ставили вне закона целый сегмент рекламного рынка, при этом его разработчики не представили никаких подтвержденных данных и исследований о возможном влиянии рекламных конструкций на безопасность движения.

Автор: Сергей Соболев
Теги: наружная реклама
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Новый ГОСТ вынудит власти снести бóльшую часть рекламных щитов в стране
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