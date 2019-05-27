Правительство сохранило наружную рекламу вдоль дорог

Чиновники устранили противоречия в ГОСТах, один из которых разрешал устанавливать рекламные щиты вдоль дорог, а другой — полностью запрещал. Теперь реклама больше не считается помехой для безопасного дорожного движения

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего размещение наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку в этот ГОСТ, из которой следует, что рекламные конструкции больше не считаются посторонними и мешающими дорожному движению предметами и, следовательно, могут размещаться вдоль дорог и на улицах. Поправка будет опубликована в очередном выпуске информационного указателя стандартов, сообщил РБК представитель Росстандарта.

В предыдущей редакции ГОСТа, вступившего в силу в сентябре 2018 года, все рекламные конструкции признавались незаконными с июля 2019 года. Такая отсрочка возникла, потому что существует еще один, более старый ГОСТ — Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ наружную рекламу вдоль дорог, наоборот, разрешает.

Из-за возникшего противоречия двух разнозначных стандартов вступление в силу трех пунктов «дорожного» ГОСТа, где упоминаются рекламные конструкции, было отложено до июля 2019 года. За это время, как объясняла в марте пресс-служба Росстандарта, чиновники должны были подготовить поправки, устраняющие противоречия.

«Дорожный» ГОСТ делал незаконными до 80% всех рекламных конструкций в стране, вводя запрет на наружную рекламу в черте городов, оценивала ранее Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, объединяющая крупнейших операторов наружной рекламы. На апрель этого года в 50 крупнейших городах России, по данным исследовательской компании «Эспар-Аналитик», насчитывалось свыше 154 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 2,4 млн кв. м. В 2018 году доходы владельцев рекламных конструкций достигли, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 34,9 млрд руб., в первом квартале 2019 года — 8,9–9,1 млрд руб. При этом наружная реклама в январе—марте этого года в отличие от ТВ, радио и прессы показала рост доходов — на 2%.

В правительстве будущее наружной рекламы обсуждалось на уровне двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Максима Акимова, поскольку противоречия двух ГОСТов затрагивали одновременно вопросы и рекламной деятельности, и безопасности дорожного движения, отмечал в марте представитель Козака Илья Джус. Предложения по устранению противоречий двух ГОСТов должны были подготовить и Минпромторг, которому подведомствен Росстандарт, и Минтранс.