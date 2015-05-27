Российских брендов не оказалось в сотне самых дорогих впервые с 2008 года

Впервые с 2008 года ни один российский бренд не попал в рейтинг самых дорогих марок мира, который уже десять лет составляет исследовательская сеть Millward Brown. Виновата девальвация рубля

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​Топ-100 без России

Исследовательская сеть Millward Brown, входящая в британский коммуникационный холдинг WPP, подготовила очередной, десятый по счету, топ-100 самых дорогих мировых брендов. Лидером рейтинга в этом году стала марка Apple, оцененная в $246,992 млрд. За прошедший год она подорожала, по версии Millward Brown, на 67%. Год назад на первом месте был Google c $158,843 млрд.

Ни одного российского бренда в новом глобальном рейтинге нет, хотя еще год назад Сбербанк занимал в нем 75-е место (его бренд был оценен в $12,637 млрд), а МТС — 80-е ($12,175 млрд). Входной порог в первую сотню в этом году равняется $11,044 млрд. В такую сумму оценен находящийся на последней строчке бренд Scotiabank. Таким образом, марки Сбербанка и МТС стоят сейчас меньше $11 млрд.

Российские марки фигурируют лишь в отраслевой десятке самых дорогих брендов нефтегазового сектора. Стоимость бренда «Газпрома» за минувший год, по версии Millward Brown, снизилась на 17%, до $5,179 млрд, «Роснефти» — на 10%, до $5,001 млрд. В отраслевом топ-10 газовая монополия занимает теперь девятое место (год назад — седьмое), в крупнейшая российская нефтекомпания — последнее (год назад — восьмое). В 2014 году в десятке присутствовал еще и бренд ЛУКОЙЛа, оцененный тогда в $4,772 млрд.

Как оцениваются бренды Оценка бренда базируется на стоимости владеющей им компании, рассчитывающейся как рыночная капитализация с учетом долгов и имеющихся на счетах наличных. Авторы рейтинга определяют вклад бренда в финансовые результаты компании — тут учитываются потребительские предпочтения, в частности привязанность к конкретному бренду. Основой выступают исследования, которые по всему миру проводит Millward Brown. Выраженный в процентах вклад бренда умножается ​на стоимость компании.

Рубль подвел

Российские бренды покинули первую сотню, поскольку снизилась привлекательность компаний, их владельцев для акционеров, объясняет Анастасия Куровская, вице-президент Millward Brown Optimor. Она напоминает: международным инвесторам интересны доходы в долларах, а не в национальной валюте. За год, прошедший с публикации предыдущего рейтинга, рубль по отношению к доллару подешевел на 46%, до 49,9 руб. за $1.

То, что в отраслевой нефтегазовой десятке все-таки остались российские марки, во многом обусловлено тем, что «Газпром» и «Роснефть» на экспорте зарабатывают в валюте, тогда как основные расходы несут в рублях, отмечает Куровская. У «Газпрома», как указано в его отчетности по МСФО, в 2014 году выручка от продажи в Европу газа, сырой нефти и продуктов нефтегазопереработки выросла в рублях на 7%, до 2,912 трлн руб. В пересчете на доллары доходы в этом сегменте упали на 12%, до $75,44 млрд. У «Роснефти» зарубежные продажи нефти в прошлом году выросли в рублевом исчислении на 16%, до 2,458 трлн руб., в долларовом — снизились на 4%, до $63,675 млрд.

Капитализация «Газпрома» на Лондонской фондовой бирже за год, прошедший с публикации предыдущего рейтинга, снизилась, по данным Bloomberg, на 31%, до $68,061 млрд, «Роснефти» — на 27%, до $50,934 млрд.

Пресс-службы «Газпрома» и «Роснефти» не прокомментировали оценки Millward Brown.

У Сбербанка и МТС, продолжает Куровская, ситуация менее благополучная: у этих компаний и основные доходы, и расходы номинированы в рублях. Кроме того, у Сбербанка, по мнению Куровской, очень высоки политические риски: это главный банк страны, и на него может быть возложено решение проблем других кредитных организаций.

Собственные средства (капитал) Сбербанка в прошлом году, согласно его отчетности по МСФО, выросли на 7%, до 2,02 трлн руб. В пересчете на доллары это снижение на 11%, до $55,331 млрд. Выручка МТС в прошлом году выросла в рублевом исчислении на 3%, до 410,758 млрд руб., в долларовом снизилась на 15%, до $10,641 млрд.

Капитализация Сбербанка на Лондонской фондовой бирже за год с публикации предыдущего рейтинга Millward Brown снизилась, по данным Bloomberg, на 42%, до $31,868 млрд, МТС на Нью-Йоркской бирже — на 40%, до $11,407 млрд.

Именно тем, что стоимость бренда подсчитывается в иностранной валюте, и обусловлено отсутствие бренда Сбербанка в новом рейтинге, следует из разъяснений его пресс-службы. Она подчеркивает: на стоимость бренда влияют финансовые показатели в валюте, включая активы. При этом, указано в ответе представителей Сбербанка на запрос РБК, показатели восприятия бренда клиентами банка в России улучшаются. Конкретных цифр, подтверждающих этот тезис, пресс-служба не привела.

Похожий комментарий дали и в МТС. Согласно внутренним исследованиям, марка МТС за год укрепила свои позиции во всех странах присутствия, настаивает пресс-секретарь оператора Дмитрий Солодовников. По его словам, рост ценности бренда обусловлен диверсификацией бизнеса — развитием розницы, финансовых услуг.

Interbrand попрощался с Россией

Наряду с Millward Brown свою сотню самых дорогих брендов мира ежегодно публикует и агентство Interbrand, входящее в американский коммуникационный холдинг Omnicom. Прошлой осенью его рейтинг возглавила марка Apple с оценкой $118,863 млрд. Российские бренды в глобальный топ-100 от Interbrand никогда не попадали: согласно своей методологии, агентство ранжируют компании, у которых треть выручки обеспечивают операции за пределами родной страны. Ни один отечественный владелец крупного бренда этому требованию пока не отвечает.

Зато несколько лет свой рейтинг самых дорогих российских марок выпускал московский офис Interbrand. Последний раз такой топ-40 вышел в ноябре 2013 года. Первое место тогда занял бренд «Газп​рома», оцененный почти в 1,262 трлн руб. ($39,541 млрд по среднему курсу ЦБ за 2013 год). На втором месте был МТС с 192,107 млрд руб. ($6,021 млрд), на третьем — «Билайн» с 155,473 млрд руб. ($4,873 млрд). В прошлом году Interbrand закрыл свой офис в России. Дальнейшие публикации российского рейтинга пока не предполагаются.