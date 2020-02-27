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Технологии и медиа ,  
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Крупнейший спутниковый оператор отказался транслировать более 30 каналов

Оператор платного ТВ «Триколор» перестанет транслировать более 30 тематических каналов «Газпром-Медиа», в том числе спортивные «Матч Футбол», «Боец» и «Матч Арена». Провайдера не устроили расценки производителя контента
Ростелеком RTKM ₽86,5 -1,93% Купить
Фото: Андрей Попов / РИА Новости

«Триколор» откажется от распространения каналов производства входящей в «Газпром-Медиа» компании «Ред Медиа», следует из сообщения спутникового оператора, поступившего в РБК. С 1 марта 2020 года он прекратит вещание более чем 30 каналов, входящих в пакет «Ред Медиа». Среди них девять каналов спортивной тематики: «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Боец», «Матч Игра», а также «Кинохит», «Мужское кино», «Киноужас», «Родное кино», «Ля-минор ТВ» и «Русская ночь».

В ходе переговоров руководство спутникового оператора потребовало существенно изменить условия пакетирования и дистрибуции контента, предоставляемого «Ред Медиа», и ни одно из компромиссных предложений не устроило оператора, пояснили в пресс-службе «Газпром-Медиа».

«Мы готовы были оставить вещание только спортивных каналов, которые действительно представляют ценность для наших клиентов, — объясняют, в свою очередь, в «Триколоре». — Однако договориться об изменении пакетирования и разделении контента с правообладателем не удалось».

Подписание нового контракта на условиях «Ред Медиа» могло бы повлечь за собой увеличение стоимости подписок для абонентов, указано в сообщении «Триколора».

Сейчас стоимость годовой подписки для абонентов «Триколора» начинается с 1,2 тыс. руб. и может достигать 2,5 тыс. в зависимости от количества каналов, значится на сайте оператора.

Тематические телеканалы «Ред Медиа» абоненты могли приобрести как в составе общего пакета «Триколора», так и самостоятельно. Например, пакет «Матч Премьер» включает в себя только два спортивных телеканала. С февраля подписка на этот пакет была недоступна, следовало из сообщения на сайте оператора. Ее цена составляла 299 руб. в месяц — услуга уже подорожала в июле 2019 года из-за обязательств «Газпром-Медиа» перед Российской премьер-лигой. Затраты абонентов на такие спортивные пакеты «Триколор» обещал возместить.

Отсутствие контента «Ред Медиа» спутниковый оператор намерен компенсировать запуском восьми собственных телеканалов, в числе которых «Наш Кинопоказ», «Наше Мужское», «Про Любовь», «Блокбастер», «Хит», «Камеди». Сейчас абонентам «Триколора» доступно более 200 каналов, из них 14 — собственного производства.

В 2019 году абонентская база «Триколора», по собственным данным, составила 12,2 млн пользователей. Эти данные соответствуют оценке аналитической компании «ТМТ Консалтинг», по подсчетам которой в третьем квартале 2019 года «Триколор» стоял на первом месте по числу абонентов. За ним следуют «Ростелеком» (10,3 млн подписчиков) и МТС (3,8 млн). Общее число абонентов платного ТВ в России по итогам третьего квартала 2019 года «ТМТ Консалтинг» оценивала в 44,8 млн домохозяйств. По выручке в третьем квартале лидером являлся «Ростелеком» (36% рынка), доля «Триколора» равнялась 18% при общем объеме рынка в 25,5 млрд руб.

Принадлежащая «Газпром-Медиа» компания «Ред Медиа» занимается производством и дистрибуцией тематических каналов. Самым популярным из них является «Кинокомедия», который транслирует зарубежные и российские фильмы. Ежедневный охват этого вещателя, по данным компании Mediascope за январь—июль 2019 года, достигал 1,1 млн жителей крупных городов старше четырех лет. Охват других каналов не превышает 951 тыс. человек в сутки.

В 2016 году «Триколор» не стал продлевать контакт с семейством каналов группы Discovery (80% принадлежит Национальной медиа группе). Представитель вещателя тогда пояснил, что «Триколор» выдвинул неприемлемые условия: предложение оператора ставило его «в привилегированное положение по отношению ко всему рынку».

Авторы: Александра Посыпкина, Елизавета Ефимович
Теги: «Триколор ТВ», телеканалы, операторы, «Газпром-Медиа»
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