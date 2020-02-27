Крупнейший спутниковый оператор отказался транслировать более 30 каналов

Оператор платного ТВ «Триколор» перестанет транслировать более 30 тематических каналов «Газпром-Медиа», в том числе спортивные «Матч Футбол», «Боец» и «Матч Арена». Провайдера не устроили расценки производителя контента

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

«Триколор» откажется от распространения каналов производства входящей в «Газпром-Медиа» компании «Ред Медиа», следует из сообщения спутникового оператора, поступившего в РБК. С 1 марта 2020 года он прекратит вещание более чем 30 каналов, входящих в пакет «Ред Медиа». Среди них девять каналов спортивной тематики: «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Боец», «Матч Игра», а также «Кинохит», «Мужское кино», «Киноужас», «Родное кино», «Ля-минор ТВ» и «Русская ночь».

В ходе переговоров руководство спутникового оператора потребовало существенно изменить условия пакетирования и дистрибуции контента, предоставляемого «Ред Медиа», и ни одно из компромиссных предложений не устроило оператора, пояснили в пресс-службе «Газпром-Медиа».

«Мы готовы были оставить вещание только спортивных каналов, которые действительно представляют ценность для наших клиентов, — объясняют, в свою очередь, в «Триколоре». — Однако договориться об изменении пакетирования и разделении контента с правообладателем не удалось».

Подписание нового контракта на условиях «Ред Медиа» могло бы повлечь за собой увеличение стоимости подписок для абонентов, указано в сообщении «Триколора».

Сейчас стоимость годовой подписки для абонентов «Триколора» начинается с 1,2 тыс. руб. и может достигать 2,5 тыс. в зависимости от количества каналов, значится на сайте оператора.