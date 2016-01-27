Rutracker.org сохранил свою аудиторию после вечной блокировки

Около 94% операторов связи осуществили постоянную блокировку ресурсов, признанных судом пиратскими. Но посещаемость Rutracker.org, который провайдеры начали блокировать 25 января, за два дня почти не изменилась

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первое решение Мосгорсуда о пожизненной блокировке самого популярного в Рунете торрент-трекера Rutracker.org вступило в законную силу 22 января, а с понедельника операторы связи приступили к его исполнению. В среду, 27 января, Роскомнадзор, отвечающий за исполнение судебных решений, связанных с блокировками, отчитался о проделанной работе: ведомство проверило 1,2 тыс. операторов связи по всей стране и выяснило, что 94% провайдеров осуществляют блокировку нарушителей авторских прав в полном объеме.

Впрочем, несмотря на высокий показатель исполняемости судебных решений, посещаемость Rutracker.org с момента начала блокировок пока не сильно изменилась.

В этот понедельник число просмотров Rutracker.org пользователями составило почти 11 млн, при этом неделей ранее аналогичный показатель составлял 9,7 млн, следует из статистики LiveInternet (LI). Во вторник число просмотров торрент-трекера превысило 10,2 млн, а двумя неделями ранее этот показатель был 10,5, показывает счетчик LI. В среднем в день в течение недели с 18 по 24 января страницы сайта просматривали порядка 10,9 млн раз.

В среду, 27 января, посещаемость Rutracker.org начала падать: по состоянию на 20:15 число просмотров площадки составляло примерно 7,4 млн, что почти на 11% меньше, чем во вторник в такое же время. При этом число уникальных пользователей, зашедших на Rutracker.org к 9 часам вечера, снизилось значительнее — почти на 16%.

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ​в интервью «Газете.Ru» в среду заявил, что вечная блокировка сайтов «не работает и позорит власть». «Когда представители авторов лоббировали вечную блокировку домена, они сами не понимали, о чем речь. Если бы вы спросили интернетчиков, они бы сказали, что это бред, не работает, и поэтому это позорит власть. Технически это смешная история. Потрачено время, ресурсная база, дискуссионная база, чтобы на выходе получилась вечная блокировка», — сказал Клименко.

Мосгорсуд принял решение о блокировке Rutracker.org по объединенному иску издательства «Эксмо» и «С.Б.А. Продакшн» 4 декабря. Поводом для обращения правообладателей стали роман Виктора Пелевина «Смотритель», а также музыкальные композиции российского рэпера Гуфа — «Вход», «Хобби», «Спокоен», «На пол», «Сегодня-завтра», «Наш почерк», «Распорядок дня», «Бессонница (feat. Murovei)», «Баллада», «Мои демоны».