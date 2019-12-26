Компании начнут получать цифровые паспорта в 2020 году

В начале 2020 года «Ленполиграфмаш», «Силовые машины» и другие промышленные предприятия примут участие в тестировании цифровых паспортов. В перспективе этот документ станет обязательным для господдержки

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В первой половине 2020 года Минпромторг планирует начать выдавать цифровые паспорта промышленным предприятиям в пилотном режиме, передал РБК через пресс-службу глава министерства Денис Мантуров. Свой интерес к пилотному проекту подтвердили «ОДК-Сатурн», «Ленполиграфмаш», «Силовые машины», КамАЗ, Ульяновский автомобильный завод и концерн «Алмаз-Антей», отметил он.

Для оформления паспорта участники проекта должны будут заполнить онлайн-анкету в личном кабинете предприятия на сайте Минпромторга. Эксперты ведомства будут проверять, насколько активно предприятие уже использует цифровые технологии и его техническую готовность к их внедрению, а также изучат управленческие характеристики компании (речь идет, в частности, о планах развития на ближайшие несколько лет).

Цифровой паспорт — это перечень характеристик компании, который будет храниться в информационной системе Минпромторга. В него войдет наиболее существенная информация о готовности компании к внедрению цифровых технологий. Инициатива реализуется в рамках направления «Цифровая промышленность» нацпрограммы «Цифровая экономика» и предполагает создание единой цифровой среды и интерактивных сервисов для предприятий. К 2024 году цифровые паспорта должны получить не менее 14,4 тыс. крупных и средних предприятий, говорилось в материалах нацпрограммы.

Методика оценки готовности компаний к «цифровой трансформации» была утверждена в конце года рабочей группой «Цифровая промышленность» при АНО «Цифровая экономика» (отвечает за выполнение одноименной программы). До 1 февраля 2020 года ее должны опубликовать на сайте государственной информационной системы Минпромторга.

Как пояснил РБК гендиректор «Ленполиграфмаша» Кирилл Соловейчик (входит в указанную рабочую группу), компания уже прошла диагностику на готовность к цифровой трансформации и передала информацию в Минпромторг. В анкете необходимо было указать, насколько автоматизированы бизнес-процессы компании, какие уже используются технологии (от клиентских баз данных CRM до программ для создания графиков и чертежей CAD) и как они влияют на принятие бизнес-решений.