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Компании начнут получать цифровые паспорта в 2020 году
В начале 2020 года «Ленполиграфмаш», «Силовые машины» и другие промышленные предприятия примут участие в тестировании цифровых паспортов. В перспективе этот документ станет обязательным для господдержки
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В первой половине 2020 года Минпромторг планирует начать выдавать цифровые паспорта промышленным предприятиям в пилотном режиме, передал РБК через пресс-службу глава министерства Денис Мантуров. Свой интерес к пилотному проекту подтвердили «ОДК-Сатурн», «Ленполиграфмаш», «Силовые машины», КамАЗ, Ульяновский автомобильный завод и концерн «Алмаз-Антей», отметил он.

Для оформления паспорта участники проекта должны будут заполнить онлайн-анкету в личном кабинете предприятия на сайте Минпромторга. Эксперты ведомства будут проверять, насколько активно предприятие уже использует цифровые технологии и его техническую готовность к их внедрению, а также изучат управленческие характеристики компании (речь идет, в частности, о планах развития на ближайшие несколько лет).

Цифровой паспорт — это перечень характеристик компании, который будет храниться в информационной системе Минпромторга. В него войдет наиболее существенная информация о готовности компании к внедрению цифровых технологий. Инициатива реализуется в рамках направления «Цифровая промышленность» нацпрограммы «Цифровая экономика» и предполагает создание единой цифровой среды и интерактивных сервисов для предприятий. К 2024 году цифровые паспорта должны получить не менее 14,4 тыс. крупных и средних предприятий, говорилось в материалах нацпрограммы.

Методика оценки готовности компаний к «цифровой трансформации» была утверждена в конце года рабочей группой «Цифровая промышленность» при АНО «Цифровая экономика» (отвечает за выполнение одноименной программы). До 1 февраля 2020 года ее должны опубликовать на сайте государственной информационной системы Минпромторга.

Как пояснил РБК гендиректор «Ленполиграфмаша» Кирилл Соловейчик (входит в указанную рабочую группу), компания уже прошла диагностику на готовность к цифровой трансформации и передала информацию в Минпромторг. В анкете необходимо было указать, насколько автоматизированы бизнес-процессы компании, какие уже используются технологии (от клиентских баз данных CRM до программ для создания графиков и чертежей CAD) и как они влияют на принятие бизнес-решений.

По словам Дениса Мантурова, в дальнейшем планируется автоматизировать процесс обновления «цифровых паспортов» и исключить необходимость внесения информации вручную.

Зачем нужны цифровые паспорта и будут ли все предприятия обязаны пройти тестирование — в материале «РБК Pro».

Автор: Владислав Скобелев
Теги: Минпромторг, цифровая экономика, промышленность, Денис Мантуров
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