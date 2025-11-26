Гендиректор билетных сервисов МТС Михаил Минин покинул компанию

Гендиректор билетных сервисов и концертных площадок МТС Михаил Минин покинул компанию. Его место займет Дмитрий Зорихин, директор по стратегическому развитию МТС Live, который до этого работал в структурах АФК «Система» и Ford

Михаил Минин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Гендиректор МТС Live Михаил Минин (объединяет билетный сервис Ticketland, сеть концертных площадок в шести городах и продюсерский центр) покинул компанию. О его уходе сегодня было объявлено сотрудникам компании, рассказали два источника РБК на музыкальном рынке и собеседник на рынке медиа. Информацию об уходе Минина подтвердили и в пресс-службе МТС Live.

Вместо Минина главой МТС Live будет назначен Дмитрий Зорихин, отметили в пресс-службе компании. Зорихин работает в МТС Live около пяти лет, а с 2025 года он занимал должность директора по стратегическому развитию. До этого он занимался управлением российским и международным бизнесом, включая работу в структурах АФК «Система» и Ford.

О причинах кадровых перестановок в компании не рассказали. Один из собеседников РБК отметил, что Минин в целом был не согласен со стратегией развития компании. РБК направил запрос Михаилу Минину.

Представитель «МТС Медиа» (в него входит МТС Live) отметил, что в числе задач, которые стоят перед Дмитрием Зорихиным, — «повышение операционной эффективности, инвестиции в продукт, развитие билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud и других направлений: сети федеральных концертных площадок и продюсерского центра «ON Шоу», который консолидирует продюсирование выставок, мюзиклов, концертов и других мероприятий».