Технологии и медиа⁠,
В России сократились продажи книг по эзотерике и информатике

Россияне стали меньше покупать книги по эзотерике и информатике
Одно из крупнейших российских издательств АСТ зафиксировало снижение продаж книг по эзотерике и информатике. При этом сегмент литературы нон-фикшен в целом растет — в основном за счет книг о моде, спорте и истории
Продажи литературы по эзотерике в России по итогам первых трех кварталов 2025 года сократились на 12% в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом на конференции «АСТ нон-фикшен» сообщила директор одноименного департамента издательства АСТ Евгения Ларина, передает корреспондент РБК. Данные сформированы на основе информации о продажах в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед», Wildberries и Ozon.

Влияние на продажи литературы по эзотерике, по словам Лариной, в первую очередь оказали законодательные изменения. При этом внутри самого сегмента, как отмечает представитель АСТ, растет спрос на литературу о славянской магии.

Помимо сегмента эзотерики, также отмечается сокращение продаж книг по информатике и вычислительной технике (минус 5%), общественным наукам, политике, социологии и культуре (минус 1%).

Книжная дипломатия: как растут продажи книг на русском языке в Европе
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

При этом общий рост рынка прикладной литературы за три квартала 2025 года составил 9%. Наибольший рост продемонстрировал сегмент книг о красоте, моде и этикете, прибавивший год к году 55% в денежном выражении. Причем прежде эта категория демонстрировала в основном падение. Ларина объяснила это тем, что аудитория замещает книгами о западных брендах «реальный шопинг» — например, читает про историю ушедшего из России модного дома Chanel. На 41% выросли продажи литературы о спорте и самообороне, на 36% — об истории и исторических науках. 35% в денежном выражении прибавили продажи книг о религии и теологии. На 31% вырос сегмент философии.

Среди ключевых трендов года Ларина отметила склонность аудитории к ностальгии «по надежности», а также повышенный спрос на тру-крайм, отметив, что читателям часто нравится примерять на себя роль следователей. Кроме того, представитель АСТ указывает на повышенный интерес к артбукам, особенно азиатских художников.

