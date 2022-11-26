Фоторедактор Lensa стал самым скачиваемым приложением на iOS в России

Фоторедактор Lensa с функцией создания аватаров в стиле аниме и супергероев возглавил топ самых скачиваемых приложений на iOS в России. Приложение Lensa было создано российскими разработчиками из Prisma Labs

Фото: Wolfram Steinberg / dpa / Global Look Press

Приложение для редактирования фотографий Lensa в пятницу, 25 ноября, возглавило топ-100 наиболее скачиваемых на платформе iOS в России и Белоруссии, свидетельствуют данные data.ai. Впервые в российский топ-100 приложение попало за несколько дней до этого, 23 ноября, и сразу на 340-е место. В рейтинге самых скачиваемых приложений для Android Lensa нет.

Приложение Lensa было создано российскими разработчиками из Prisma Labs. Первая версия Lensa была выпущена в начале этого года и обладала функциями стандартного фоторедактора. 21 ноября вышла обновленная версия с функцией Magic Avatars, которая позволяет делать людей на фотографиях похожими на персонажей аниме и супергероев. Пользователю нужно загрузить в Lensa от 10 до 20 своих фотографий, после чего нейросеть выдаст от 50 до 200 сгенерированных портретов. Приложение бесплатное, но чтобы воспользоваться функцией Magic Avatars, нужно заплатить 279 или 649 руб. за 50 и 200 аватаров, соответственно.

Летом 2016 году Prisma похожим способом вывела в топ наиболее скачиваемых свой одноименный фоторедактор, выпустив обновленную версию, в которой можно было редактировать фотографии в стиле известных произведений искусства (например, картин Марка Шагала или Ван Гога) или просто популярных художественных стилей. Сервис использует технологию нейросетей, то есть «перерисовывает» фотографию в заданном пользователем стиле, а не просто накладывает фильтр на изображение.

Lensa также работает на основе нейросети, пояснила РБК руководитель группы NLP в Институте искусственного интеллекта AIRI Татьяна Шаврина. Это нейросеть Stable Diffusion, которая открыта для разработчиков со всего мира, ее обучением занимается американский стартап Stability.AI. По словам Шавриной, нейросеть учится сопоставлять изображение и описание тех действий, которые нужно сделать, чтобы его перерисовать. Она отметила, что множество приложений запустили различные функции с использованием Stable Diffusion. При этом директор центра разработки компании Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин указал, что де-факто Lensa сильно отстает от своих «взрослых» конкурентов. «Сейчас серьезные проекты позволяют не просто менять аватарки или фото, а создавать видео просто по описанию. У этой технологии есть будущее, которое может в какой-то момент поставить под сомнение креатив человека», — рассказал Паршин.

РБК направил запрос главе Prisma Labs Андрею Усольцеву.

Как долго сохранится популярность

Основатель Liveinternet Герман Клименко уверен, что история с аватарами «быстро пройдет», поскольку речь идет о развлечении, а не использовании в профессиональных целях. Кроме того, пользователи не любят платить деньги. Он удивляется тому, что Lensa берет плату за использование новой функции, и напоминает, что существуют схожие приложения, которые позволяют генерировать изображения на заданную тему с помощью нейросетей частично бесплатно, например, Midjourney. «Lensa учит нейронные сети за счет денег самих пользователей. Люди делают аватарки, хвастаются и привлекают других пользователей», — отметил Клименко.

Но сама технология генерации изображения по тексту, по словам основателя Liveinternet, имеет большое будущее. «Например, она необходима в игровой сфере, где постоянно приходится создавать новых персонажей. Или в будущем СМИ смогут избавиться от бильд-редакторов. Достаточно будет оплатить подписку в $10 в месяц в каком-то сервисе, и изображения по необходимым параметрам будет искать нейросеть», — перечислил Клименко.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян назвал популярность приложения Lensa «не более, чем хайпом». «Этот год является годом взлета различного визуального контента. Это хорошо, но нужно понимать, что мы будем видеть все больше подобных приложений на рынке, и они будут становиться все менее интересными», — прогнозирует Казарян. По его мнению, чтобы удержать популярность, сервису нужна модель постоянного взаимодействия с пользователями, что в случае конкретно с этим приложением невозможно.

Сама Prisma опустилась ниже 500-й строчки в рейтингах data.ai в январе 2017 года, спуcтя полгода после запуска функции генерирования изображений.