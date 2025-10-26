Японская ракета-носитель стартовала и взяла курс на МКС
Японская ракета-носитель нового поколения H3 № 7 с двигателем HTV—X1 произвела успешный запуск с космического центра Танэгасима, сообщает портал Space Connect.
Запуск был произведен 26 октября в 9:00:15 утра по местному времени — примерно 3:00 мск.
Примерно через две минуты после запуска были отделены четыре твердотопливных ускорителя, а через пять минут отделилась первая ступень. После этого полет продолжился плавно, как и планировалось, и примерно через 14 минут после запуска HTV—X1 был успешно выведен на орбиту, передает портал.
В течение последующих примерно четырех суток космический грузовик будет сближаться с МКС и, как ожидается, достигнет станции рано утром в четверг, 30 октября.
После стыковки с МКС корабль передаст на станцию доставленные грузы, включая скоропортящиеся продукты и систему удаления углекислого газа, а взамен примет на борт отходы. Планируется, что корабль останется пристыкованным к МКС на срок до шести месяцев.
После отстыковки от МКС аппарат продолжит орбитальный полет вокруг Земли в течение периода до полутора лет перед входом в атмосферу. Предполагается, что в течение первых трех месяцев этого периода будут проводиться технические миссии по проверке работоспособности систем и отработке технологий.
Ракета-носитель H3 № 7 была впервые запущена в конфигурации «H3-24W» — варианте с наибольшей грузоподъемностью в серии.
Это обозначение отражает комбинацию из двух двигателей LE-9, четырех твердотопливных ускорителей и широкого головного обтекателя. Проще говоря, это версия H3 в полной комплектации, уточняет портал.
Предыдущие запуски (№ 1–№ 5) выполнялись в конфигурации «H3-22S» — два двигателя LE-9, два твердотопливных ускорителя, короткий обтекатель.
В седьмом запуске количество ускорителей было удвоено до четырех, а также использован крупный обтекатель, что позволило обеспечить грузоподъемность, необходимую для выведения нового корабля снабжения «HTV—X».
