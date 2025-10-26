 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Японская ракета-носитель стартовала и взяла курс на МКС

Японская ракета-носитель произвела успешный запуск с острова Танэгасима
Ожидается, что грузовой корабль достигнет МКС 30 октября. Корабль доставит на станцию необходимый груз, включая продукты. Он останется на станции еще на полгода

Японская ракета-носитель нового поколения H3 № 7 с двигателем HTV—X1 произвела успешный запуск с космического центра Танэгасима, сообщает портал Space Connect.

Запуск был произведен 26 октября в 9:00:15 утра по местному времени — примерно 3:00 мск.

Примерно через две минуты после запуска были отделены четыре твердотопливных ускорителя, а через пять минут отделилась первая ступень. После этого полет продолжился плавно, как и планировалось, и примерно через 14 минут после запуска HTV—X1 был успешно выведен на орбиту, передает портал.

В течение последующих примерно четырех суток космический грузовик будет сближаться с МКС и, как ожидается, достигнет станции рано утром в четверг, 30 октября.

После стыковки с МКС корабль передаст на станцию доставленные грузы, включая скоропортящиеся продукты и систему удаления углекислого газа, а взамен примет на борт отходы. Планируется, что корабль останется пристыкованным к МКС на срок до шести месяцев.

После отстыковки от МКС аппарат продолжит орбитальный полет вокруг Земли в течение периода до полутора лет перед входом в атмосферу. Предполагается, что в течение первых трех месяцев этого периода будут проводиться технические миссии по проверке работоспособности систем и отработке технологий.

NASA отложило стыковку Cygnus XL с МКС после внезапного отказа двигателя
Технологии и медиа
Фото:NASA

Ракета-носитель H3 № 7 была впервые запущена в конфигурации «H3-24W» — варианте с наибольшей грузоподъемностью в серии.

Это обозначение отражает комбинацию из двух двигателей LE-9, четырех твердотопливных ускорителей и широкого головного обтекателя. Проще говоря, это версия H3 в полной комплектации, уточняет портал.

Предыдущие запуски (№ 1–№ 5) выполнялись в конфигурации «H3-22S» — два двигателя LE-9, два твердотопливных ускорителя, короткий обтекатель.
В седьмом запуске количество ускорителей было удвоено до четырех, а также использован крупный обтекатель, что позволило обеспечить грузоподъемность, необходимую для выведения нового корабля снабжения «HTV—X».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Япония ракета запуск МКС
