«Коммерсантъ» узнал об уходе из России российского бренда телефонов

Владелец бренда Inoi Сергей Фомин зарегистрировал компанию в Эстонии, с сайта компании пропало упоминание о России и Белоруссии, вместо них фигурирует СНГ. Под маркой Inoi в 2017 году был выпущен первый смартфон на российской ОС

Фото: inoi.com

Российский бренд смартфонов Inoi ушел из страны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам источника газеты, это произошло около месяца назад. На сайте Inoi больше не указаны Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ, отмечает издание.

Представитель Inoi заявил газете, что компания «не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская».

ООО «Иной» принадлежит бывшему совладельцу ИТ-дистрибьютора VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда) Сергею Фомину, в начале октября он купил 100% магазина техники «Байон», торговая марка которого зарегистрирована в Эстонии. VVP Group работает в России с 1993 года, его основным юрлицом является «Центр Дистрибьюции», которая сейчас принадлежит Ирине Сибирцевой. Фомин был его основным владельцем в 2007–2012 годах.

Inoi в России по-прежнему продают в магазинах «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн», отмечает газета.

Под брендом Inoi был создан первый смартфон на российской операционной системе Sailfish Mobile (позже — «Аврора») в 2017 году. В том же году телефон Inoi R7 подарили Дмитрию Медведеву, когда тот был премьер-министром, на выставке «Импортозамещение». Как отмечает «Коммерсантъ», позднее бренд переключился на бюджетные смартфоны на Android китайской сборки. Также выпускает планшеты и беспроводные наушники.

Аналитический центр GS Group в мае подсчитал, что поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной объем импорта кнопочных телефонов обеспечили три российских бренда: Inoi, F+ и BQ — на них совокупно пришлось 1,9 млн устройств.