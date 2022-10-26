«Коммерсантъ» узнал об уходе из России российского бренда телефонов
Российский бренд смартфонов Inoi ушел из страны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам источника газеты, это произошло около месяца назад. На сайте Inoi больше не указаны Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ, отмечает издание.
Представитель Inoi заявил газете, что компания «не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская».
ООО «Иной» принадлежит бывшему совладельцу ИТ-дистрибьютора VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда) Сергею Фомину, в начале октября он купил 100% магазина техники «Байон», торговая марка которого зарегистрирована в Эстонии. VVP Group работает в России с 1993 года, его основным юрлицом является «Центр Дистрибьюции», которая сейчас принадлежит Ирине Сибирцевой. Фомин был его основным владельцем в 2007–2012 годах.
Inoi в России по-прежнему продают в магазинах «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн», отмечает газета.
Под брендом Inoi был создан первый смартфон на российской операционной системе Sailfish Mobile (позже — «Аврора») в 2017 году. В том же году телефон Inoi R7 подарили Дмитрию Медведеву, когда тот был премьер-министром, на выставке «Импортозамещение». Как отмечает «Коммерсантъ», позднее бренд переключился на бюджетные смартфоны на Android китайской сборки. Также выпускает планшеты и беспроводные наушники.
Аналитический центр GS Group в мае подсчитал, что поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной объем импорта кнопочных телефонов обеспечили три российских бренда: Inoi, F+ и BQ — на них совокупно пришлось 1,9 млн устройств.