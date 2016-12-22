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Компания Усманова доплатит метро за право обработки данных с его касс
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Компания Усманова доплатит метро за право обработки данных с его касс
Технологии и медиа, 07:30
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Компания Усманова доплатит метро за право обработки данных с его касс
Торги за право обслуживать кассы в метро закончились неожиданно: победитель, связанный с USM Алишера Усманова, снизил цену до отрицательного значения. Его вероятный мотив — получить доступ к данным о пассажирах
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

ГУП «Московский метрополитен» не придется платить оператору фискальных данных за обработку данных с касс: исполнитель этих работ сам доплатит предприятию за возможность выполнить контракт. Как следует из материалов электронного аукциона, его победитель — «Петер-Сервис Спецтехнологии» (работает под брендом OFD.ru; принадлежит топ-менеджерам и структурам USM Holdings) — сам готов заплатить 1,12 млн руб. (с НДС) за право заключить контракт. Начальная сумма контракта, которую предлагал метрополитен, составляла 12 млн руб., в торгах участвовали девять компаний.

Готовность платить за контракт в «Петер-Сервис Спецтехнологии» объясняют тем, что сотрудничество со столичным метро интересно компании «прежде всего с имиджевой точки зрения», а также в связи с «возможностью предложить клиенту дополнительные услуги и сервисы, в том числе основанные на анализе фискальных данных». В пресс-службе Московского метрополитена при этом подчеркивают, что каких-либо «дополнительных преференций в дальнейшей работе с метрополитеном» или доступа к каким-либо сведениям, которые могут представлять коммерческий интерес, исполнитель контракта не получит.

Победитель тендера — не единственная компания, которая была готова сама заплатить метрополитену. Аналогичное ценовое предложение в «отрицательной» зоне торгов сделало ООО «Эвотор ОФД», аффилированное со Сбербанком. Другие участники тендера все же просили за свои услуги деньги, хотя и закладывали значительный «дисконт»: например, символическую одну копейку попросило за свои работы ООО «Мультикарта» (владельцем 25,33% компании является банк ВТБ, еще 74,67% — у Почта Банка). Представитель пресс-службы «Эвотор ОФД» отказался прокомментировать торги. В «Мультикарте» не ответили на запрос РБК.

Данные на миллион

По словам представителя одной из компаний, участвующих в закупке метрополитена, готовность ОФД (оператора фискальных данных. — РБК) платить за право оказания услуг свидетельствует о намерении захватить долю рынка. Кроме того, важную роль играет имиджевая составляющая: Московский метрополитен — масштабный заказчик. «Эвотор ОФД», по его оценке, сейчас занимает 20% рынка обработки фискальных данных, «Петер-Сервис Спецтехнологии» — 15%.

Собеседник РБК в другой компании, занимающейся оказанием ОФД-услуг, считает, что минимальная себестоимость разработки в рамках предложенного метрополитеном контракта составляет 4–5 млн руб. «Вероятный мотив победителей тендера — расширение объема данных. На их основе ОФД могут делать аналитику и продавать ее заинтересованным лицам. Чем больше доля рынка, тем выше ценность такой аналитики, — говорит собеседник РБК. — При такой базе важна уже не ценность данных и качество отдельных источников, а именно доля, которая позволяет продать данные дороже».

Как пояснил сооснователь маркетинговой платформы CallToVisit Дмитрий Егоров, ОФД получает ту информацию, которая указана в чеке: данные о торговой точке (включая ее местоположение), сумма чека, осуществлена ли оплата наличными или картой, точное время проведения операции, перечень купленных товаров, данные о кассире и ИНН организации. Эту информацию можно дополнить, если связать ее, например, с данными сотового оператора, отметил Егоров. «Если операция проведена по карте, то информацию о транзакции можно сверить с временем и содержанием сообщения от мобильного оператора о снятии средств. В таком случае можно примерно определить человека и станции, на которых он покупает билеты в метро», — сказал он.

Придется платить

Руководитель направления коммерческих споров компании «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин отметил, что ситуации, когда компании предлагают выполнить работу за ноль рублей или даже сами готовы заплатить заказчику, встречаются часто. «Причины такого поведения при осуществлении закупок могут быть разными. Например, такие ситуации возникают на аукционах на право ведения банковских счетов: кредитные организации могут бесплатно обслуживать расчетные счета, при этом получая прибыль за исполнение операций клиента», — говорит он.

Юрист антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Александр Бирюков подтверждает, что ситуация не уникальна. «Самый известный подобный случай — это компания Bosco Sport, которая платила за право поставлять по государственному контракту одежду для российской олимпийской сборной. Но благодаря этому бренд стал хорошо известен и узнаваем. Подобным образом могут поступать и финансовые организации, имея своей целью обслуживание крупных государственных заказчиков. Можно предположить, что и в данном случае для участников закупки было важнее получить право исполнить контракт, чем заработать на этом», — сказал юрист.

Поменять условия контракта «Петер-Сервис Спецтехнологии» уже не сможет, в противном случае компания потеряет крупного заказчика. «По закону контракт будет заключен с победителем торгов — «Петер-Сервис Спецтехнологии» — исключительно при условии оплаты им предложенной суммы», — добавляет руководитель юридического департамента компании «Амулекс» Надежда Макарова.

«Экономически обоснованная стоимость услуг по обработке фискальных данных составляет 3 тыс. руб. (за одну единицу контрольно-кассовой техники в год). Именно такая сумма указана в отчете ФНС по результатам проведения эксперимента, который предшествовал кассовой реформе и правкам в 54-ФЗ. Такая цена для налогоплательщика обеспечивает качественное оказание услуг, что подразумевает содержание всей инфраструктуры ОФД в должном состоянии», — рассказал директор по маркетингу «Первый ОФД» Егор Сергеенко.

«Победитель конкурса рассчитывает компенсировать свои расходы из каких-то других источников. Федеральный закон о госзакупках предполагает сопоставление рыночных цен на услуги. В данном случае мы имеем дело с прецедентом использования 44-ФЗ вне логики, изначально заложенной в законе. Последствия произошедшего еще предстоит переосмыслить всем игрокам рынка. Мы будем пристально следить за развитием ситуации с ценообразованием на рынке услуг по передаче фискальных документов», — заключил Сергеенко.

Авторы: Александра Посыпкина, Ирина Парфентьева, Евгения Баленко.
Теги: онлайн-кассы , Усманов , Госзакупки , Московский метрополитен
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