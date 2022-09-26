Удаленный контроль за охраняемыми объектами: как это работает в России

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В условиях цифровизации экономики спрос на технологии промышленного интернета вещей со стороны государства неуклонно растет. Стартовавший в ноябре 2020 года в трех российских регионах пилотный проект по запуску подсистемы сбора данных в рамках Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности охватил уже более десятка субъектов федерации. Подсистема создана для удаленного контроля за охраняемыми законом объектами. Используя технологии промышленного интернета вещей, она автоматизирует функции сбора данных, их аналитическую обработку и генерацию сообщений для государственных контрольно-надзорных органов. Проект реализован благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

Промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) — система объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

Основной задачей государственного контроля и надзора является предупреждение и выявление нарушений, а также принятие предусмотренных законом мер по пресечению этих нарушений. Задача ПСД в реальном времени — собирать и обрабатывать данные с тех или иных наблюдаемых объектов и передавать информацию надзорным ведомствам. Последние таким образом получают полную картину состояния поднадзорных объектов без необходимости проводить контрольные мероприятия. А уже на основе имеющихся данных — инициировать проверки, выписывать предостережения и применять другие меры.

Например, в одном из пилотных регионов — в Калужской области — система выявляет незаконную вырубку лесов и нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения. «Нас привлекли как регион, который на площадке может отработать свои технологии. Работа заключалась в том, чтобы интегрировать разные информационные системы для последующей удобной работы инспекторов, которые непосредственно занимаются мониторингом незаконных рубок», — рассказал заместитель губернатора Калужской области — руководитель министерства цифрового развития региона Дмитрий Разумовский.

Подсистема сбора данных получала информацию с геопортала Роскосмоса c актуальными космическими снимками, пояснил Разумовский. «Для наполнения и обучения платформы от Калужской области были переданы схемы лесных угодий и имеющиеся у нас космические снимки. После завершения обучения в 2021 году в регионе началась работа в тестовом режиме», — рассказал замгубернатора. В качестве положительного эффекта от реализации проекта он отметил своевременное реагирование на случаи незаконной вырубки — выезд на место инспекторского состава. Согласно данным Минцифры, в Калужской области благодаря системе мониторинга в 1,6 раза снизился ущерб от незаконных рубок (в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

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Разумовский также отметил в числе удобств интеграцию подсистемы сбора данных Минцифры с другой информационной системой, в которой работает непосредственно контролер. «В эту систему поступала информация по факту обнаружения незаконных рубок, лишь после чего начинался процесс работы инспектора. То есть, сигналом для начала инспекции как раз являлась эта автоматизированная система, а не звонок или какой-то другой канал поступления информации», — пояснил он.

Как все начиналось

Единую государственную платформу сбора данных Минцифры России запустило совместно с компанией VK (бывшая Mail.ru Group) в ноябре 2020 года по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». В основу легла технология интернета вещей Mail.ru IoT Platform (в последствии VK Cloud IoT Platform), которая обеспечивает сбор, обработку и хранение данных.

Пилотный проект по дистанционному мониторингу охраняемых законом объектов изначально запустили в трех российских регионах. Помимо Калужской к проекту привлекли Вологодскую и Челябинскую области:

В Вологодской области платформу задействовали для контроля за состоянием объектов культурного наследия. Система отслеживает температуру, влажность воздуха, уровень задымления, протечки и появление трещин на фасадах зданий.

В Челябинской области — для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Датчики фиксируют уровень концентрации вредных веществ на предприятиях и в жилых зонах региона.

Какие задачи в сфере надзора решает интернет вещей

Сегодня функции ПСД расширены — система позволяет проводить экологический надзор в области охраны водных ресурсов, выявлять факты незаконного строительства и нарушения параметров строительства, следить за состоянием архивов, многоквартирных домов и так далее.

ПСД в реальном времени аккумулирует данные об объектах контроля с датчиков и систем дистанционного зондирования Земли (спутниковые снимки), обрабатывает их и направляет информацию о возможных нарушениях в государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (ГИС ТОР КНД). Таким образом, на основе собираемых платформой данных ведомства могут инициировать проверки, формировать предостережения и проводить контрольно-надзорные мероприятия, объясняют в Минцифры.

Текущий набор сервисов платформы обеспечивает: контроль объектов культурного наследия;

контроль за состоянием условий хранения в архивах;

мониторинг загрязнения атмосферного воздуха;

мониторинг загрязнений водных объектов;

мониторинг незаконных рубок леса и зарастаний сельскохозяйственных земель;

мониторинг систем и условий в помещениях зданий/сооружений.

«Принцип работы платформы сбора данных — это выявление на основе поступающих от датчиков сведений признаков нарушений обязательных требований. Причем эти процессы происходят практически в режиме реального времени. ПСД используется в контрольно-надзорной деятельности как «сенсорная» подсистема ГИС ТОР КНД, которая помогает собирать данные с разных уголков нашей страны. Это начальное звено сквозного процесса КНД, конечной целью которого является упрощение и автоматизация бизнес-процессов, которые сейчас существуют в ведомствах», — комментирует заместитель министра Минцифры России Олег Качанов.

От Калининграда до Сахалина

В настоящее время дистанционный контроль поднадзорных объектов с помощью технологий интернета вещей применяется уже в 12 российских регионах — Калининградской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Оренбургской, Челябинской, Рязанской, Новгородской, Сахалинской областях, а также Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан и Удмуртской республике.

Так, в Челябинской области надзор ведется за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов и хранением архивных документов. В Калининградской области интернет вещей применяется для мониторинга состояния многоквартирных домов. В Калужской области сервис обеспечивает мониторинг лесов — по спутниковым снимкам с применением алгоритмов машинного обучения определяются территории с подозрением на незаконную рубку.

В Сахалинской и Рязанской областях, а также в Санкт-Петербурге и Удмуртской республике подключены датчики по контролю за состоянием атмосферного воздуха. В Вологодской области ведется мониторинг состояния объектов культурного наследия. В Волгоградской области контрольно-надзорные органы дистанционно следят за нарушениями строительства (в том числе выявляется незаконное строительство). В Оренбургской области ведется надзор за состоянием архивных фондов.

По данным Минцифры, пилотирование системы в субъектах позволило получить осязаемые результаты. В Челябинске, например, в 14 раз повысилась скорость выявления превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ (в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), свидетельствует статистика министерства.

Планы на будущее

В планах Минцифры России — масштабирование проекта по дистанционному мониторингу за надзорными объектами на другие регионы, а также расширение сервисов в дополнение к уже разработанным.