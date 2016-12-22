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Facebook представил свой новый шлем виртуальной реальности за $399
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Facebook представил свой новый шлем виртуальной реальности за $399
Технологии и медиа, 22:03
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Facebook представил свой новый шлем виртуальной реальности за $399
Гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest отличается от предыдущей разработки компании качеством изображения и звука, а также способностью работать автономно от других устройств. Старт продаж запланировали на весну 2019 года
Марк Цукерберг (Фото: newsroom.fb.com)

Принадлежащая Facebook компания Oculus в ходе конференции в Калифорнии представила свою новую беспроводную и автономную гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest, сообщается на официальном сайте производителя.

Новый продукт состоит из шлема, который оснащен четырьмя широкоугольными камерами и двумя сенсорными контроллерами, которые нужно будет использовать для управления.​ Устройство способно работать автономно, то есть без подключения к смартфону или компьютеру, а во встроенном каталоге можно будет найти 50 приложений и игр.

Facebook подчеркивает, что это первая система VR — «единственная в своем роде» — с шестью степенями свободы, когда фигуры могут свободно двигаться и поворачиваться в различных направлениях в трехмерном пространстве. Система будет фиксировать наклоны и повороты головы в любом направлении.

Из технических характеристик следует, что разрешение экрана устройства составит 1600х1440 пикселей на каждый глаз. Также разработчик улучшил встроенный звук по сравнению с предыдущей версией виртуальной гарнитуры Oculus Rift.

«Это VR-гарнитура «все в одном», которую мы все ждали», — заключил глава Facebook Марк Цукерберг в ходе презентации.

Гарнитура поступит в продажу весной 2019 года и будет стоить $399.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Facebook , виртуальная реальность , очки дополненной реальности , VR
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