Театр в Севастополе ответил на обвинения в нарушении авторских прав

Театр в Севастополе, комментируя обвинения американского композитора Гласса в использовании его музыки и имени без разрешения, заявил, что действует в рамках российского законодательства

Филип Гласс (Фото: Rob Kim / Getty Images)

Севастопольский театр оперы и балета отверг обвинения в нарушении авторских прав от американского композитора Филипа Гласса.



«Официально заявляем, театр действует в рамках российского законодательства. Незаконного использования авторских прав не допускаем», — заявили РБК в пресс-службе театра.

87-летний Гласс ранее опубликовал обращение в севастопольскому театру, в котором заявил о незаконном использовании в постановке «Грозовой перевал» его музыки и имени. Премьера балета назначена на следующую неделю, одну из ведущих партий в нем исполнит Сергей Полунин. В анонсе указано, что в постановке использована музыка Гласса.

«Никакого разрешения на использование моей музыки в балете или использование моего имени в рекламе и продвижении балета у меня никогда не запрашивалось и не давалось. Использование моей музыки и использование моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которую подписала Российская Федерация. Это нарушение авторских прав», — подчеркнул Гласс.

Композитор пообещал заявить «о своем решительном возражении» против использования его имени и музыки театром и далее, отметив, что «бессилен» отстаивать свои права в Крыму.

Севастопольский театр оперы и балета учрежден в 2018 году. Новое здание строится на мысе Хрустальном, планируется, что его введут в эксплуатацию в следующем году.

87-летний Гласс начал карьеру в 1960–1970-х. Он считается создателем музыкального стиля минимализм, но сам не согласен с таким термином, называя свои произведения «музыкой с повторяющимися структурами». Композитор написал более 30 опер, 14 симфоний, а также саундтреки к десяткам фильмов, среди которых «Шоу Трумана» и «Кундун» Мартина Скорсезе о далай-ламе. Гласс получил три награды «Золотой глобус» за музыку к фильмам. Также его музыка использовалась в фильмах Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Елена».