 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Театр в Севастополе ответил на обвинения в нарушении авторских прав

Севастопольский театр отверг обвинения в нарушении прав от композитора из США
Театр в Севастополе, комментируя обвинения американского композитора Гласса в использовании его музыки и имени без разрешения, заявил, что действует в рамках российского законодательства
Филип&nbsp;Гласс
Филип Гласс (Фото: Rob Kim / Getty Images)

Севастопольский театр оперы и балета отверг обвинения в нарушении авторских прав от американского композитора Филипа Гласса.

«Официально заявляем, театр действует в рамках российского законодательства. Незаконного использования авторских прав не допускаем», — заявили РБК в пресс-службе театра.

87-летний Гласс ранее опубликовал обращение в севастопольскому театру, в котором заявил о незаконном использовании в постановке «Грозовой перевал» его музыки и имени. Премьера балета назначена на следующую неделю, одну из ведущих партий в нем исполнит Сергей Полунин. В анонсе указано, что в постановке использована музыка Гласса.

«Никакого разрешения на использование моей музыки в балете или использование моего имени в рекламе и продвижении балета у меня никогда не запрашивалось и не давалось. Использование моей музыки и использование моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которую подписала Российская Федерация. Это нарушение авторских прав», — подчеркнул Гласс.

Театр в Севастополе без разрешения использовал музыку композитора из США
Общество
Филип Гласс

Композитор пообещал заявить «о своем решительном возражении» против использования его имени и музыки театром и далее, отметив, что «бессилен» отстаивать свои права в Крыму.

Севастопольский театр оперы и балета учрежден в 2018 году. Новое здание строится на мысе Хрустальном, планируется, что его введут в эксплуатацию в следующем году.

87-летний Гласс начал карьеру в 1960–1970-х. Он считается создателем музыкального стиля минимализм, но сам не согласен с таким термином, называя свои произведения «музыкой с повторяющимися структурами». Композитор написал более 30 опер, 14 симфоний, а также саундтреки к десяткам фильмов, среди которых «Шоу Трумана» и «Кундун» Мартина Скорсезе о далай-ламе. Гласс получил три награды «Золотой глобус» за музыку к фильмам. Также его музыка использовалась в фильмах Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Елена».

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Севастополь театр балет авторские права Филип Гласс
Материалы по теме
Театр в Севастополе без разрешения использовал музыку композитора из США
Общество
Pophouse приобрела права на музыку и грим рок-группы KISS
Бизнес
В Чечне ввели ограничения на быструю и медленную музыку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
Депутат от партии «Новые люди» решил вернуться в бизнесПолитика, 16:55
Роскомнадзор заявил о наличии инструментов для «мотивации» YouTubeТехнологии и медиа, 16:54
Театр в Севастополе ответил на обвинения в нарушении авторских правТехнологии и медиа, 16:52
Ферстаппен потерял 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в БельгииСпорт, 16:46
Арестованного экс-замминистра обороны уволили из армии в 2022 годуПолитика, 16:46
Прокуроры прекратили дело об изнасиловании против писателя БегбедераОбщество, 16:45
Набиуллина дала прогноз по ипотеке после повышения ключевой ставкиНедвижимость, 16:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Geely Atlas Pro превратился в Belgee X70: каков кроссовер в делеАвто, 16:40
Рост цен и падение продаж. Чем повышение ставки ЦБ грозит авторынкуАвто, 16:38
Украинский завод Bayraktar не запустится до окончания конфликтаПолитика, 16:37
Вайнштейна отправили в больницу после теста на коронавирус и пневмониюОбщество, 16:29
Reuters узнал, что США признались в дискредитации вакцины Китая от COVIDПолитика, 16:25
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки16:24
В Красноярске суд осудил двух подростков за диверсию на железной дорогеОбщество, 16:22