Wildberries попробует запретить слово «WBНУТЫЙ»

Wildberries спорит в Роспатенте из-за товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ». В компании считают, что словесное обозначение «противоречит принципам морали». Владелица бренда была вынуждена провести ребрендинг для торговли на площадке

Ольга Кащева (Фото: wbnutiy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Wildberries пытается оспорить использование товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева из Краснодара. Заседание по рассмотрению спора по этому товарному знаку состоялось в палате по патентным спорам в пятницу, 26 июля, но принятие решения было отложено.

Товарный знак был зарегистрирован еще в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для реализации печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, одежды, обуви, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др.

В пресс-службе Wildberries объяснили начало спора тем, что предоставление правовой охраны товарному знаку осуществлено с нарушением требований законодательства, в связи с чем подлежит признанию недействительной по следующим основаниям:

регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.

У бренда «WBнутый» есть страничка на Wildberries и собственный сайт, но Ольга Кащева была вынуждена произвести ребрендинг и реализовывать товар под новым именем «МАНИФЕ$ТОР». Об этом она написала на площадке «Дзен» в феврале этого года: «С прошлого года алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда «WBнутый» показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд «WBнутый» запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов!» — пишет предпринимательница.

В разговоре с РБК Кащева рассказала, что о начале разбирательства она узнала от третьих лиц, которые предложили защищать ее права в Роспатенте уже после того, как Wildberries подала заявку с просьбой аннулировать запатентованный ранее бренд.

«Я достаточно долгое время хотела вообще выйти с ними на контакт, поговорить, потому как [намерений] конкурировать или преследовать какой-то злой умысел у меня не было. Wildberries категорически не идет на контакт <...> У них принципиальная позиция, они просто изъявили свое желание и дальше ни в каких переговорах они не участвуют. Единственное их обоснование — это факт того, что бренд компрометирует их, и непосредственно ссылаются на то, что это нецензурные выражения», — поделилась Кащева в разговоре с РБК.

Предпринимательница также подчеркнула, что Wildberries является основным каналом реализации ее товаров, который в команде «уважают и любят». «У нас в культуре бренда прописано, что так как мы сами селлеры (продавцы. — РБК) и основные наши товары — это далеко не «Вэбэнутый» бренд, мы являемся топ-15 вообще в своей нише, то есть Wildberries от нас получает достаточно неплохую долю прибыли, мы не начинающий селлер, и на площадке я торгую уже больше четырех лет», — подчеркнула Кащева.

По ее словам, Роспатент занимает «адекватную» позицию: «Они как организация все проверили — мы как заявитель со всех сторон учли юридическое поле, потому как буквы W и B абсолютно не зарегистрированы и не могут быть зарегистрированы, это не охраняемые знаки, это буквы алфавита», — заключила Кащева.



В Wildberries также отметили, что спор никак не связан с разводом основателей компании супругов Бакальчук.

Во вторник, 23 июля, совладелец и муж главы Wildberries Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на «захват» компании. По словам супруга, руководство оператора наружной рекламы Russ пыталось «захватить» интернет-площадку под видом якобы невыгодного для нынешних владельцев Wildberries объединения компаний и ограждало Бакальчук от семьи.

Татьяна Бакальчук, в свою очередь, опровергла эти заявления и опубликовала пост, в котором заявила, «это не рейдерский захват, это развод». Позже она подтвердила начало бракоразводного процесса и выразила непонимание, с какой целью «Владислав вводит в заблуждение других людей». «У меня и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», — рассказала она РБК.