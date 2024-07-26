Wildberries попробует запретить слово «WBНУТЫЙ»
Wildberries пытается оспорить использование товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева из Краснодара. Заседание по рассмотрению спора по этому товарному знаку состоялось в палате по патентным спорам в пятницу, 26 июля, но принятие решения было отложено.
Товарный знак был зарегистрирован еще в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для реализации печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, одежды, обуви, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др.
В пресс-службе Wildberries объяснили начало спора тем, что предоставление правовой охраны товарному знаку осуществлено с нарушением требований законодательства, в связи с чем подлежит признанию недействительной по следующим основаниям:
- регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.
У бренда «WBнутый» есть страничка на Wildberries и собственный сайт, но Ольга Кащева была вынуждена произвести ребрендинг и реализовывать товар под новым именем «МАНИФЕ$ТОР». Об этом она написала на площадке «Дзен» в феврале этого года: «С прошлого года алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда «WBнутый» показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд «WBнутый» запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов!» — пишет предпринимательница.
В разговоре с РБК Кащева рассказала, что о начале разбирательства она узнала от третьих лиц, которые предложили защищать ее права в Роспатенте уже после того, как Wildberries подала заявку с просьбой аннулировать запатентованный ранее бренд.
«Я достаточно долгое время хотела вообще выйти с ними на контакт, поговорить, потому как [намерений] конкурировать или преследовать какой-то злой умысел у меня не было. Wildberries категорически не идет на контакт <...> У них принципиальная позиция, они просто изъявили свое желание и дальше ни в каких переговорах они не участвуют. Единственное их обоснование — это факт того, что бренд компрометирует их, и непосредственно ссылаются на то, что это нецензурные выражения», — поделилась Кащева в разговоре с РБК.
Предпринимательница также подчеркнула, что Wildberries является основным каналом реализации ее товаров, который в команде «уважают и любят». «У нас в культуре бренда прописано, что так как мы сами селлеры (продавцы. — РБК) и основные наши товары — это далеко не «Вэбэнутый» бренд, мы являемся топ-15 вообще в своей нише, то есть Wildberries от нас получает достаточно неплохую долю прибыли, мы не начинающий селлер, и на площадке я торгую уже больше четырех лет», — подчеркнула Кащева.
По ее словам, Роспатент занимает «адекватную» позицию: «Они как организация все проверили — мы как заявитель со всех сторон учли юридическое поле, потому как буквы W и B абсолютно не зарегистрированы и не могут быть зарегистрированы, это не охраняемые знаки, это буквы алфавита», — заключила Кащева.
В Wildberries также отметили, что спор никак не связан с разводом основателей компании супругов Бакальчук.
Во вторник, 23 июля, совладелец и муж главы Wildberries Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на «захват» компании. По словам супруга, руководство оператора наружной рекламы Russ пыталось «захватить» интернет-площадку под видом якобы невыгодного для нынешних владельцев Wildberries объединения компаний и ограждало Бакальчук от семьи.
Татьяна Бакальчук, в свою очередь, опровергла эти заявления и опубликовала пост, в котором заявила, «это не рейдерский захват, это развод». Позже она подтвердила начало бракоразводного процесса и выразила непонимание, с какой целью «Владислав вводит в заблуждение других людей». «У меня и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», — рассказала она РБК.
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