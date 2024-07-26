 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Wildberries попробует запретить слово «WBНУТЫЙ»

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Wildberries спорит в Роспатенте из-за товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ». В компании считают, что словесное обозначение «противоречит принципам морали». Владелица бренда была вынуждена провести ребрендинг для торговли на площадке
Ольга Кащева
Ольга Кащева (Фото: wbnutiy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Wildberries пытается оспорить использование товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева из Краснодара. Заседание по рассмотрению спора по этому товарному знаку состоялось в палате по патентным спорам в пятницу, 26 июля, но принятие решения было отложено.

Товарный знак был зарегистрирован еще в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для реализации печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, одежды, обуви, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др.

В пресс-службе Wildberries объяснили начало спора тем, что предоставление правовой охраны товарному знаку осуществлено с нарушением требований законодательства, в связи с чем подлежит признанию недействительной по следующим основаниям:

  • регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;
  • товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.

У бренда «WBнутый» есть страничка на Wildberries и собственный сайт, но Ольга Кащева была вынуждена произвести ребрендинг и реализовывать товар под новым именем «МАНИФЕ$ТОР». Об этом она написала на площадке «Дзен» в феврале этого года: «С прошлого года алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда «WBнутый» показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд «WBнутый» запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов!» — пишет предпринимательница.

В разговоре с РБК Кащева рассказала, что о начале разбирательства она узнала от третьих лиц, которые предложили защищать ее права в Роспатенте уже после того, как Wildberries подала заявку с просьбой аннулировать запатентованный ранее бренд.

«Я достаточно долгое время хотела вообще выйти с ними на контакт, поговорить, потому как [намерений] конкурировать или преследовать какой-то злой умысел у меня не было. Wildberries категорически не идет на контакт <...> У них принципиальная позиция, они просто изъявили свое желание и дальше ни в каких переговорах они не участвуют. Единственное их обоснование — это факт того, что бренд компрометирует их, и непосредственно ссылаются на то, что это нецензурные выражения», — поделилась Кащева в разговоре с РБК.

Предпринимательница также подчеркнула, что Wildberries является основным каналом реализации ее товаров, который в команде «уважают и любят». «У нас в культуре бренда прописано, что так как мы сами селлеры (продавцы. — РБК) и основные наши товары — это далеко не «Вэбэнутый» бренд, мы являемся топ-15 вообще в своей нише, то есть Wildberries от нас получает достаточно неплохую долю прибыли, мы не начинающий селлер, и на площадке я торгую уже больше четырех лет», — подчеркнула Кащева.

По ее словам, Роспатент занимает «адекватную» позицию: «Они как организация все проверили — мы как заявитель со всех сторон учли юридическое поле, потому как буквы W и B абсолютно не зарегистрированы и не могут быть зарегистрированы, это не охраняемые знаки, это буквы алфавита», — заключила Кащева.

В Wildberries также отметили, что спор никак не связан с разводом основателей компании супругов Бакальчук.

Во вторник, 23 июля, совладелец и муж главы Wildberries Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на «захват» компании. По словам супруга, руководство оператора наружной рекламы Russ пыталось «захватить» интернет-площадку под видом якобы невыгодного для нынешних владельцев Wildberries объединения компаний и ограждало Бакальчук от семьи.

Татьяна Бакальчук, в свою очередь, опровергла эти заявления и опубликовала пост, в котором заявила, «это не рейдерский захват, это развод». Позже она подтвердила начало бракоразводного процесса и выразила непонимание, с какой целью «Владислав вводит в заблуждение других людей». «У меня и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», — рассказала она РБК.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Компании
Александр Ситюков Александр Ситюков
Wildberries Татьяна Бакальчук Роспатент
ООО "Вайлдберриз"
Материалы по теме
Бакальчук ответила на претензии мужа по сделке с Russ и увольнению топов
Бизнес
Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода
Технологии и медиа
Владислав Бакальчук — РБК: «Я идеализировал супругу»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 18:01
Клуб Карпина победил «Крылья Советов»Спорт, 19:58
Командование бригады ВСУ наказали после жалоб на халатностьПолитика, 19:45
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил о своей невиновностиПолитика, 19:39
Ethereum-ETF и законы в России. События недели из мира криптовалютКрипто, 19:36
В Севастополе объявили воздушную тревогуПолитика, 19:34
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядятРБК и Сбер, 19:27
Хинштейн рассказал о спорах с женой из-за InstagramПолитика, 19:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Ульяновске загорелась многоэтажкаОбщество, 19:04
Власти греческого «Instagram-острова» обеспокоились наплывом туристовПолитика, 19:03
Wildberries попробует запретить слово «WBНУТЫЙ»Технологии и медиа, 19:02
Елена Веснина показала экипировку нейтральных спортсменов на ОлимпиадеСпорт, 18:57
Минобороны подняло в воздух истребитель из-за британского RC-135Политика, 18:50
Суд арестовал второго аниматора квест-парка в МахачкалеОбщество, 18:45
Суд арестовал на два месяца 18-летнего подозреваемого в убийстве ФарионПолитика, 18:43