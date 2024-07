Казахский билетный сервис разорвал партнерство с «Яндекс Афишей»

«Яндекс Афиша» и казахский оператор билетов Ticketon расторгли соглашение о партнерстве. Ticketon обвиняет «Яндекс Афишу» в нарушении договоренностей, по которым платформа помогала ей заходить на рынок

Фото: Владислав Шатило / РБК

Билетный агрегатор «Яндекс Афиша» и крупнейший в Казахстане оператор билетов Freedom Ticketon (входит в экосистему Freedom Holding Corp, ранее работал под брендом «Тикетон») разорвали партнерство. Об этом РБК рассказал источник на медиарынке, информацию подтвердили представители «Яндекс Афиши» и Ticketon.

«Яндекс Афиша» вышла на рынок Казахстана через локального партнера в 2022 году. Соглашение, по версии одной из сторон, подразумевало предоставление «Яндексу» базы мероприятий, а взамен компании запрещалось продавать билеты на мероприятия эксклюзивно, то есть без Ticketon. Однако спустя два года российская компания начала продавать билеты самостоятельно, заявив, что развиваться на казахском рынке дальше планирует сама. Сейчас этот рынок — перспективный: в этом году в Казахстане начали выступать западные артисты, отказавшиеся от гастролей в России после начала специальной военной операции на Украине. О том, как за него борются билетные сервисы — в материале РБК.

Что стало причиной разрыва

Соглашение между Ticketon и «Яндекс Афишей» было заключено в марте 2022 года, рассказал РБК создатель Ticketon и концертного агентства Jam Константин Горожанкин. Для самого «Яндекса», по словам Горожанкина, это была не первая попытка выйти на казахский рынок. Еще в 2018 году Ticketon уже предлагал российской платформе партнерство, но с условием — «Яндекс Афиша» не могла вести прямых договоров с местными площадками и организаторами мероприятий.

«От коллег мы слышали, как «Яндекс Афиша» съела рынок Москвы и пошла в регионы, хотя первоначально декларировались цели объединение квот разных операторов в одном сервисе, — объясняет Горожанкин это условие. — Поэтому мы не хотели допустить повтора этой истории в Казахстане. Но «Яндекс Афиша» (тогда компания называлась еще «Яндекс.Билеты») в лице Ильи Альтшуллера (экс-глава оператора. - РБК) отказалась пойти на наши условия. Мы в ответ провели встречу со всеми билетными организаторами Казахстана и договорились не давать им контент. В пандемию «Яндекс Афиша» ушла с рынка Казахстана».

Начавшиеся в 2021 году повторные переговоры Горожанкин, по его словам, инициировал сам, поскольку на фоне продажи компании Freedom Finance Ticketon начал активно развивать концертное направление. «Предложение для «Яндекс Афиши» звучало также: мы вам даем весь контент Ticketon, вы не работаете с организаторами и объектами напрямую. В начале марта 2022 года соглашение было подписано».

«Яндекс Афиша» длительное время соблюдала договоренности, продолжает Горожанкин, хотя некоторые нарушения все же были. Так, руководство Ticketon «из новостей узнало», что «Яндекс» заключил прямое соглашение с хоккейным клубом «Барыс», играющем в КХЛ. Однако после переговоров компании договорились продавать билеты на турниры совместно. «Также был приезд менеджмента «Яндекс Афиши» в Казахстан и попытки разговаривать напрямую с организаторами и площадками, — вспоминает Горожанкин. — Но нас заверили, что речь о прямых договорах не идет».

В конце мая 2024 года стало известно, что «Яндекс» станет партнером фестиваля Park Live, который пройдет 6-8 сентября в Алмате на Первомайских прудах. Ранее Park Live был известен как один из крупнейших международных музыкальных фестивалей, который ежегодно проводился в Москве с 2013 года. О том, что «Яндекс» станет партнером мероприятия, в Ticketon узнали из новостей, говорит Горожанкин: «Мы инициировали переговоры, предупреждали о нарушении договоренностей, но они считали иначе. Затем «Яндекс Афиша» запустила продажу тура группы 30 Seconds to Mars в наших городах, опять же без Ticketon».

Переговоры, по словам Горожанкина, ни к чему не привели. «12 июня мы отправили письмо о расторжении договора и с предложением нового, в котором за каждый факт нарушения условий следовал бы штраф. В «Яндексе» отказались его подписывать, и с 12 июля мы закрыли для «Яндекс Афиши» возможность продавать наши билеты», — сообщил создатель Ticketon.

Позиция «Яндекс Афиши»

В «Яндекс Афише» подтвердили, что с казахским партнером больше не работают. «Мы благодарим Ticketon за сотрудничество в Казахстане, которое на данный момент завершено. Детали коммерческих взаимоотношений не раскрываем», — сообщили в пресс-службе компании. На вопросы о том, какими были первоначальные условия договоренностей и почему соглашение было расторгнуто, в «Яндекс Афише» отвечать не стали.

При этом «Яндекс Афиша» собирается продолжить работать в Казахстане, который считает «одним из важнейших» рынков для своего бизнеса, уточнил представитель компании. В планах — развитие собственной билетной системы, к которой партнеров будут подключать на льготных условиях. Кроме того, сервис займется организацией собственных мероприятий «как с зарубежными, так и с местными артистами, а также высокотехнологичных шоу», добавил его представитель.

Что предлагает концертный рынок в Казахстане

На долю «Яндекс Афиши» приходилось в «лучшие времена» 5-7% в общих продажах Ticketon, говорит Горожанкин. «В основном это те, кто релоцировался в Казахстан. Получается, что лояльность клиентов все же значит больше, чем их технологичность».

Freedom Ticketon, как резюмирует Горожанкин, готов к возобновлению сотрудничества с «Яндекс Афишей», в том числе с перспективой вывода бизнеса компании в другие страны, где присутствует Ticketon — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. «Но мы вынуждены защищать свой рынок, — добавляет он».

По словам гендиректора Ticketon Виктории Торгунаковой, на потребителях прекращение контракта с «Яндекс Афишей» никак не отразится. Компания также планирует выходить на рынки Закавказья, США и Дубая. «С российскими партнерами у нас хорошие деловые связи, но российский рынок в сравнении с другими видим менее перспективным для себя», — добавила она.

Сейчас Ticketon по собственным данным, продает билеты на порядка 1,7 тыс. мероприятий, в том числе на концерты Anacondaz, The music of Hans Zimmer, Михаила Шуфутинского и российского рэп-дуэта Hammali and Navai. Платформа также распространяет билеты в театры, кино, на мастер-классы и другие виды развлечений. Совокупная посещаемость сервиса составляет 4 млн пользователей в месяц, из которых 1,3 млн — активные покупающие клиенты. По данным SimilarWeb, общее количество посещений сайта сервиса составляло почти 1 млн против 208 тыс. у казахской «Яндекс Афиши», то есть, в пять раз больше.

На казахской «Яндекс Афише», как убедился корреспондент РБК, можно купить билеты только на Park Live, а также концерты американских рок-групп Skillet и 30 Seconds to Mars. Остальные события опубликованы без возможности приобрести билет. Но в России «Яндекс Афиша» считается одним из крупнейших билетных агрегаторов и конкурирует с сервисами Ticketland (принадлежит МТС) и Kassir.ru. По итогам 2023 года «Яндекс Афиша» отчитывалась о реализации почти 17,6 млн билетов.

Из-за того, что «Яндекс» выступает партнером Park Live в Казахстане, от участия в фестивале уже отказалась британская рок-группа Editors. Сообщений от других хэдлайнеров проекта, в числе которых Placebo, Die Antwoord и Tyga, пока не было.

Что говорят о перспективах «Яндекса» эксперты

Пока в Казахстане поисковый трафик преобладает у Google, у «Яндекса» нет шансов самостоятельно продавать много билетов, считает организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Компания, по мнению эксперта, сможет хорошо реализовывать лишь отдельные эксклюзивные большие концерты, но авансировать их проведение «Яндекс Афише» придется «живыми деньгами». «Учитывая, что за спиной Ticketon стоит большой фонд мероприятий, это не станет преимуществом «Яндекс Афиши», — считает Бабич.

Ticketon — абсолютный лидер рынка в Казахстане и всех странах Средней Азии, комментирует ситуацию глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Речь, по его словам, идет о достаточно жесткой конкуренции, так как «Яндекс» вполне последовательно продвигается во всех странах, где значительны позиции русского мира». «С этой точки зрения важно понимать, что Ticketon сейчас принадлежит американской компании Freedom Finance, и других сильных игроков в зрелищных индустриях Казахстана и Средней Азии нет», — добавляет Сафронов.