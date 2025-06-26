Глава «Аквариуса» не исключил увеличения доли «Сбера» в компании

Глава одного из крупнейших российских производителей IT-оборудования «Аквариус» не исключил, что «Сбер» может увеличить долю в компании. Структура корпорации стала владельцем 12% вендора в прошлом году

Алексей Калинин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава производителя компьютерной техники и другого IT-оборудования «Аквариус» Алексей Калинин не исключил увеличения доли в компании «Сбером». В интервью РБК он заявил, что «любой бизнес продается и покупается».

«Сегодня для «Сбера» это финансовая инвестиция. Она может превратиться в стратегическую, если мы решим делать какие-то совместные проекты, если «Сбер» перестанет быть для нас только банком-кредитором и заказчиком. Честно говоря, нам было приятно, что мы стали объектом их интереса в рамках этого партнерства. Если это выльется во что-то большее, не исключаю ни одного сценария», — сообщил Калинин, подчеркнув, что на сегодняшний день «об этом разговоров нет».

В ноябре 2024 года структура «Сбера» «СберИнвест» купила 12% «Аквариуса». Тогда сообщалось, что привлеченные средства направят на финансирование инвестиционной программы компании. В 2025 году информация о вхождении «Сбера» в капитал «Аквариуса» появилась в отчетности последнего.

Калинин отказался раскрыть детали сделки, но отметил, что «СберИнвест» выступает в качестве финансового инвестора, предоставив деньги на развитие. По его словам, «Сбер» не участвует в управлении компанией, но имеет одно место в совете директоров и согласующую функцию права вето по ряду ключевых вопросов развития.

Калинин отметил, что любой проект компании, будь то выпуск нового сервера или новой линейки продуктов требует долгосрочных инвестиций в миллиарды рублей. При этом сейчас немного способ привлечь подобные средства. «Любой «вычтех» в нашей стране, любая компания, которая занимается электроникой, всегда нуждается и ищет те или иные возможности привлечения капитала. Раньше для нас это было банковское кредитование, но что нам с этой ставкой делать? Пока те меры поддержки, о которых мы говорим, не приняты, IPO это абстрактная история. Любая компания, которая занимается технологиями в любой стране, постоянно привлекает инвесторов и инвестиции, так как специфика отрасли в больших капитальных затратах и длительных сроках окупаемости», — рассказал глава «Аквариуса». По его словам, сейчас в России эти функции берет на себя преимущественно бюджетная система, но постепенно компании должны будут прийти и к рыночным формам. В то же время он отмечает, что эти меры можно замещать мерами господдержки, в частности, субсидированием ставки.

С 16 июня доли в двух юрлицах группы — 70% «Ай кью холдинга» и 99,99% «Аквариус технологии» — находятся в залоге у «СберИнвеста». Представитель «Аквариуса» назвал частичный залог долей стандартным инструментом обеспечения при корпоративном кредитовании, который «по умолчанию не подразумевает никаких продаж». «Коммерческие условия соответствующих соглашений носят конфиденциальный характер и не подлежат раскрытию», — сказал он. В начале июня CNews со ссылкой на источники писал, что обсуждается продажа 51% «Аквариуса» Уральской горно-металлургической компании и «Трансмашхолдингу». Представитель группы отказался комментировать эту информацию, назвав ее слухом.

В 2023 году стало известно о планах «Аквариуса» в перспективе трех лет провести IPO. В конце 2024-го компания изменила организационную структуру с ООО на АО. Сейчас Калинин оценивает время на подготовку размещения в полгода с момента, когда все нужные для этого меры будут приняты и рынок изменится.