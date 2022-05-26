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Кассационный суд отменил решения в пользу киносети Мамута

Кассационная инстанция не нашла взаимосвязи между пандемией коронавирусной инфекции и невозможностью для киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» расплачиваться по кредиту. Длящиеся с прошлого года споры будут рассмотрены заново
Александр Мамут
Александр Мамут (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций по искам АО «Синема Парк» и A&NN Investments Limited, владельцев крупнейшей в России объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино», к ПАО «Национальный банк «Траст» об изменении условий кредитов на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении «Траста», которое поступило в РБК.

В базе «Электронное правосудие» опубликованы постановления Арбитражного суда Московского округа по всем трем искам: во всех случаях решения суда первой инстанции и подтверждающие их постановления суда апелляционной инстанции отменены, дела направлены на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В суд АО «Синема Парк» и A&NN Investments Ltd, владельцем которых выступает Александр Мамут, обратились в январе 2021 года. Истцы тогда требовали пересмотра условий кредитного соглашения с «Трастом», ссылаясь на влияние пандемии на бизнес. Ассоциация владельцев кинотеатров по итогам 2020 года оценивала прямые убытки российских кинотеатров из-за коронавирусных ограничений в 10 млрд руб. На фоне этого объединенная киносеть Мамута просила продлить срок кредитов до 2027 года (первоначально они действовали до 2022-го), освободить ее от выплаты процентов за второй квартал 2020 года, а также снизить кредитную ставку с 7,5 до 1% годовых на весь оставшийся период. Тогда суд встал на сторону истцов, так же поступил и апелляционный суд.

Кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа — признала, что причинно-следственной связи между пандемией и невозможностью исполнения обязательств по кредитам нет. Кроме того, нижестоящие суды, вынося решение, не учли доводы «Траста» о том, что киносеть Мамута не выполняла обязательства и до пандемии. Арбитражный суд Московского округа указал на процессуальные нарушения в части сбора и оценки доказательств.

В самом банке решение вышестоящего суда назвали «ожидаемым»: «Истец пытается уйти от взятых на себя обязательств, прикрываясь пандемией. Однако проблемы с обслуживанием этого долга у него возникли еще в 2018 году, и этому есть доказательства, которые суду снова предстоит изучить, но в этот раз более тщательно. Все споры направлены на новое рассмотрение. Общая сумма задолженности киносети — более 19 млрд руб., что, по нашей оценке, значительно превышает стоимость всего бизнеса».

Гендиректор объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин от комментариев отказался.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Надежда Фёдорова
«Синема Парк» Формула кино Александр Мамут «Траст» Арбитражный суд
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