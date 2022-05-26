Картозия в ответ Мизулиной назвал «веселым фейком» шоу «Отсидевшая в 16»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 64,44 (+6,52) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 62,05 (+5,75) Инвестиции, 16:33
Блинкен анонсировал создание China House в Госдепе Политика, 16:37
Макрон призвал Эрдогана уважать решение Швеции и Финляндии войти в НАТО Политика, 16:36
В Подмосковном Раменском произошел взрыв в жилом доме Общество, 16:32
Ethereum упал в цене на 10% за сутки и обновил минимум с июля 2021 года Крипто, 16:29
Глава Курганской области назвал толерантность «чем-то неприличным» Общество, 16:29
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 16:21
В Британии введут налог в 25% на сверхприбыль нефтегазовых компаний Экономика, 16:19
МИД исключил использование топлива Запорожской АЭС для ядерного оружия Политика, 16:16
Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Pro, 16:13
Вяльбе призвала «не делать трагедию» из ее проигрыша на выборах FIS Спорт, 16:12
Минфин подтвердил, что демпферные выплаты превысят 1 трлн руб. Экономика, 16:11
В посольстве Италии объяснили приостановку приема документов на визы Политика, 16:11
Курс евро вырос на ₽7, доллар подорожал на ₽5 Инвестиции, 16:09
Связанная с Михельсоном яхта вновь передала координаты спустя 12 дней Бизнес, 16:05
Технологии и медиа ,  
0 

Картозия в ответ Мизулиной назвал «веселым фейком» шоу «Отсидевшая в 16»

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить шоу «Отсидевшая в 16», анонсированное телеканалом «Пятница!». Последний назвал информацию о новом шоу «внутрицеховой шуткой»
Николай Картозия
Николай Картозия (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)
Анонс нового шоу на телеканале «Пятница!» под названием «Отсидевшая в 16» можно назвать «веселым фейком» и «внутренним троллингом» конкурента, телеканала «Ю». Об этом РБК сообщил генеральный директор «Пятница!» Николай Картозия.

Гендиректор телеканала напомнил, что на «Ю» выходит программа «Беременна в 16». В своем Telegram-канале «Пятница!» провела среди своих подписчиков опрос, какие шоу нужны телеканалу: «Поседевшая в 16», «Отлетевшая в 16» и др., уточнил он.

«Затрудняемся представить, как можно проверить внутрицеховую шутку на предмет пропаганды чего-либо», — заключил Картозия.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру изучить программу «Отсидевшая в 16», «не является ли она способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистской организацией и запрещено в России).

«Пятница!» прекратила сотрудничество с производителем «Орла и решки»
Технологии и медиа
Фото:Александр Янышев / РИА Новости

В Telegram-канале Лиги безопасного интернета со ссылкой на СМИ появилась информация, что телеканал «Пятница!» объявил кастинг на участие в шоу «Отсидевшая в 16». Его героинями якобы должны стать несовершеннолетние девушки с уголовным прошлым.

Лига безопасного интернета писала, что кандидатов на участие в шоу просят заполнить анкету с вопросами о совершенных преступлениях и наказаниях за них, о «самом жестком поступке» и т.д.

Движение АУЕ пропагандирует жизнь по воровским и тюремным понятиям.

Читайте на РБК Pro
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Christian Charisius / Reuters Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд
Инструкции
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images «Уйдет Autodesk — будет сложно»: новые реалии цифровизации строительства
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи

В каждом эпизоде реалити-шоу «Беременна в 16» на телеканале «Ю» рассказывается история одной из героинь, которая забеременела в несовершеннолетнем возрасте.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Евгения Стогова Евгения Стогова
телеканал «Пятница» Шоу фейк
Материалы по теме
«Пятница!» прекратила сотрудничество с производителем «Орла и решки»
Технологии и медиа
ТНТ и «Пятница» не будут работать с высказавшимися о политике продюсерами
Технологии и медиа
«Пятница» и СТС получили новые дотации из бюджета за переход на цифру
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter