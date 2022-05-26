Картозия в ответ Мизулиной назвал «веселым фейком» шоу «Отсидевшая в 16»

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить шоу «Отсидевшая в 16», анонсированное телеканалом «Пятница!». Последний назвал информацию о новом шоу «внутрицеховой шуткой»

Николай Картозия (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Анонс нового шоу на телеканале «Пятница!» под названием «Отсидевшая в 16» можно назвать «веселым фейком» и «внутренним троллингом» конкурента, телеканала «Ю». Об этом РБК сообщил генеральный директор «Пятница!» Николай Картозия.

Гендиректор телеканала напомнил, что на «Ю» выходит программа «Беременна в 16». В своем Telegram-канале «Пятница!» провела среди своих подписчиков опрос, какие шоу нужны телеканалу: «Поседевшая в 16», «Отлетевшая в 16» и др., уточнил он.

«Затрудняемся представить, как можно проверить внутрицеховую шутку на предмет пропаганды чего-либо», — заключил Картозия.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру изучить программу «Отсидевшая в 16», «не является ли она способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистской организацией и запрещено в России).

В Telegram-канале Лиги безопасного интернета со ссылкой на СМИ появилась информация, что телеканал «Пятница!» объявил кастинг на участие в шоу «Отсидевшая в 16». Его героинями якобы должны стать несовершеннолетние девушки с уголовным прошлым.

Лига безопасного интернета писала, что кандидатов на участие в шоу просят заполнить анкету с вопросами о совершенных преступлениях и наказаниях за них, о «самом жестком поступке» и т.д.

Движение АУЕ пропагандирует жизнь по воровским и тюремным понятиям.

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В каждом эпизоде реалити-шоу «Беременна в 16» на телеканале «Ю» рассказывается история одной из героинь, которая забеременела в несовершеннолетнем возрасте.