Картозия в ответ Мизулиной назвал «веселым фейком» шоу «Отсидевшая в 16»
Гендиректор телеканала напомнил, что на «Ю» выходит программа «Беременна в 16». В своем Telegram-канале «Пятница!» провела среди своих подписчиков опрос, какие шоу нужны телеканалу: «Поседевшая в 16», «Отлетевшая в 16» и др., уточнил он.
«Затрудняемся представить, как можно проверить внутрицеховую шутку на предмет пропаганды чего-либо», — заключил Картозия.
Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру изучить программу «Отсидевшая в 16», «не является ли она способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистской организацией и запрещено в России).
В Telegram-канале Лиги безопасного интернета со ссылкой на СМИ появилась информация, что телеканал «Пятница!» объявил кастинг на участие в шоу «Отсидевшая в 16». Его героинями якобы должны стать несовершеннолетние девушки с уголовным прошлым.
Лига безопасного интернета писала, что кандидатов на участие в шоу просят заполнить анкету с вопросами о совершенных преступлениях и наказаниях за них, о «самом жестком поступке» и т.д.
Движение АУЕ пропагандирует жизнь по воровским и тюремным понятиям.
В каждом эпизоде реалити-шоу «Беременна в 16» на телеканале «Ю» рассказывается история одной из героинь, которая забеременела в несовершеннолетнем возрасте.