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Брюссель и Берлин договорились о будущем топлива в автомобилях

ФРГ и ЕС достигли соглашения об использовании электротоплива в автомобилях после 2035 года
Берлин опасался, что необходимость полностью исключить выбросы СО2 автомобилями после 2035 года приведет к проблемам в промышленности. В итоге ЕС и ФРГ договорились разрешить использовать углеродно нейтральное электротопливо
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия и ЕС достигли соглашения об углеродно-нейтральном топливе для двигателей внутреннего сгорания в автомобилях, выпущенных после 2035 года, сообщили в Twittter министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг и представитель Еврокомиссии по вопросам «Зеленого пакта для Европы» Франс Тиммерманс.

«Мы пришли к соглашению с Германией о будущем использовании топлива в автомобилях», — заявил Тиммерманс. По его словам, теперь начнется работа по утверждению стандартов выбросов углекислого газа (CO2) для автомобилей.

«Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания также могут быть вновь зарегистрированы после 2035 года, если они используют только топливо с нейтральным выбросом CO2», — уточнил министр.

«Зеленый пакт для Европы» был представлен в 2019 году. Концепция предполагает достижение нулевого показателя чистых выбросов парниковых газов к 2050 году, а к 2030-му — их снижение на 55% по сравнению с уровнем выбросов 1990-х.

Для реализации этого плана в Европе предусмотрены различные методы: от посадки деревьев (к 2030 году намерены посадить три миллиарда) до введения более строгих стандартов выбросов углекислого газа. В контексте этого было предложено достичь к 2035 году нулевого уровня выбросов СО2 для всех автомобилей, продаваемых в ЕС. Евросовет и Европарламент достигли предварительного политического соглашения по этому вопросу в октябре прошлого года.

Как указывает Bloomberg, окончательно решение должно было быть утверждено уже в начале марта, но Германия высказала возражения из-за опасений влияния новых правил на промышленность. Берлин попросил гарантий того, что после 2035 года в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания можно будет использовать углеродно-нейтральное электротопливо.

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Электротопливо, как поясняет Bloomberg, имеет ту же базовую химическую структуру, что и бензин или дизель, получаемые из нефти, но для производства электротоплива используется электричество. Водород выделяют из воды, а затем смешивают с углекислым газом из воздуха, таким образом, исключаются выбросы СО2 при выпуске топлива. Несмотря на то, что при использовании электротоплива выбросы углекислого газа сохраняются, оно является углеродно нейтральным за счет того, что тот же объем СО2 извлекается из воздуха для его производства.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Экология углекислый газ выбросы Автомобили Германия Евросоюз
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