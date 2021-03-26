«Ростелеком» рассказал об атаках хакеров на банки и ТЭК через подрядчиков

Число совершенных через подрядчиков атак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры за год удвоилось, оценили эксперты «Ростелекома». Хотя доля таких атак невысока, это самый эффективный способ взлома, говорят они

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Специалисты «Ростелеком-Солар» — «дочки» «Ростелекома», специализирующейся на кибербезопасности, — зафиксировали в 2020 году двукратный рост хакерских атак вида supply chain (через подрядчиков) на объекты критической информационной инфраструктуры, к которой относятся сети связи и ИТ-системы госорганов, банков, объектов оборонной отрасли, ТЭК и т.д. Об этом говорится в ежегодном отчете компании по анализу угроз Solar JSOC Security Report (есть у РБК). В качестве таких подрядчиков могут выступать поставщики программного обеспечения, средств защиты, разработчики сайтов, различные компании, занимающиеся бухгалтерией на аутсорсинге, и другие.

В «Ростелеком-Солар» не уточнили число подобных атак, отметив лишь, что счет идет на «десятки». Их доля в общем объеме инцидентов пока невелика, «однако именно эту тактику используют профессиональные злоумышленники при атаках на ключевые организации страны», указано в исследовании.

Исследование проводилось на основе анализа прошлогодних кибератак среди 130 компаний (с численностью сотрудников от 1 тыс. человек) из разных отраслей — госсектор, нефтегазовая отрасль, энергетика, телекоммуникации и крупный ретейл.

Известным примером атаки типа supply chain в конце 2020 года стал взлом разработчика ПО SolarWinds, вследствие чего пострадали такие ее клиенты, как Microsoft, Cisco, FireEye, а также несколько ключевых министерств и ведомств США, говорится в отчете. В нем не приводятся названия отечественных организаций, которые пострадали от подобных атак, но отмечается, что в России взлом подрядчика стал самым эффективным способом проникновения в инфраструктуру госкомпаний и объектов критической информационной инфраструктуры.