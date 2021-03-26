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Технологии и медиа ,  
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Глава «Одноклассников» раскрыл последствия платной регистрации в соцсети

По мнению главы «Одноклассников», введение платной регистрации больше 10 лет назад помогло создать в соцсети культуру платы за сервисы. Но он признал, что тогда это решение сократило рост аудитории
Mail.ru Group MAIL 1 722,6 +0,38% Купить
Антон Федчин
Антон Федчин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Платная регистрация в «Одноклассниках» помогла создать в соцсети культуру, в которой пользователи считают нормальным платить за сервисы. В эту культуру попадают и новые пользователи, которые регистрируются уже бесплатно. Такое мнение в интервью РБК высказал руководитель соцсети Антон Федчин.

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«Одноклассники» ввели платную регистрацию в 2008 году для борьбы со спамом. Основатель проекта Альберт Попков тогда объяснял, что «это решение станет еще одной преградой на пути нежелательных анкет на сайт, число которых в последнее время превзошло все мыслимые пределы». Среди «нежелательных» он называл профили, через которые рассылается спам и информация рекламного характера, а также анкеты-двойники известных людей.

Для регистрации было необходимо отправить SMS, стоимость которого составляла около $1. В 2009 году компания получила за платные регистрации $5,6 млн. В сентябре 2010 года соцсеть вновь сделала доступ бесплатным, объяснив это разработкой более эффективных методов борьбы со спамом.

Федчин отметил, что введение платной регистрации «подрезало» рост аудитории, однако привело на сервис лояльных пользователей. «12% нашей текущей активной аудитории — это люди, которые зарегистрировались в тот «платный» период. Довольно много, учитывая, что прошло больше 10 лет, и говорит о высокой лояльности этих пользователей», — рассказал он. По словам Федчина, эти люди сформировали пользовательское ядро, поскольку каждый их них привел с собой в соцсеть еще минимум 7-10 человек.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

При этом Федчин отметил, что решение ввести платную регистрацию, возможно, было неверным, но, вероятно, именно благодаря ему компания смогла сформировать бизнес-модель на основе IVAS (выручки от продажи виртуальных сервисов в социальных сетях, в основном это подарки и игры). По его словам, распределение между IVAS и рекламой составляет примерно 60% на 40%, пять лет назад эти показатели находились на уровне 80% на 20%.

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Также глава «Одноклассников» рассказал, что среди активной аудитории аккаунты в среднем используются свыше семи лет. Он подчеркнул, что иногда пользователи временно «пропадают», но потом возвращаются. «Во многих регионах, например, доля зарегистрированных пользователей составляет 120% от населения — за такой длительный период жизни человек может несколько раз зарегистрироваться: кто-то сделал несколько аккаунтов, кто-то забыл пароль и создал новый и т.д.», — считает он. Федчин добавил, что сейчас около 30% новых регистраций — это люди младше 25 дет, однако самое активное ядро соцсети — пользователи от 30 до 50 лет.

По данным ежегодной отчетности Mail.ru Group, в 2020 году выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» выросла на 4,7% и достигла 52,7 млрд руб. Выручку «Одноклассников» компания не раскрывает, но указывает, что выручка «ВКонтакте» составила 25,4 млрд руб.

Авторы
Владислав Скобелев, Дарья Чебакова
«Одноклассники» «ВКонтакте» соцсети Mail.ru Group
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