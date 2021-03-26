Глава «Одноклассников» раскрыл последствия платной регистрации в соцсети

По мнению главы «Одноклассников», введение платной регистрации больше 10 лет назад помогло создать в соцсети культуру платы за сервисы. Но он признал, что тогда это решение сократило рост аудитории

Антон Федчин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Платная регистрация в «Одноклассниках» помогла создать в соцсети культуру, в которой пользователи считают нормальным платить за сервисы. В эту культуру попадают и новые пользователи, которые регистрируются уже бесплатно. Такое мнение в интервью РБК высказал руководитель соцсети Антон Федчин.

«Одноклассники» ввели платную регистрацию в 2008 году для борьбы со спамом. Основатель проекта Альберт Попков тогда объяснял, что «это решение станет еще одной преградой на пути нежелательных анкет на сайт, число которых в последнее время превзошло все мыслимые пределы». Среди «нежелательных» он называл профили, через которые рассылается спам и информация рекламного характера, а также анкеты-двойники известных людей.

Для регистрации было необходимо отправить SMS, стоимость которого составляла около $1. В 2009 году компания получила за платные регистрации $5,6 млн. В сентябре 2010 года соцсеть вновь сделала доступ бесплатным, объяснив это разработкой более эффективных методов борьбы со спамом.

Федчин отметил, что введение платной регистрации «подрезало» рост аудитории, однако привело на сервис лояльных пользователей. «12% нашей текущей активной аудитории — это люди, которые зарегистрировались в тот «платный» период. Довольно много, учитывая, что прошло больше 10 лет, и говорит о высокой лояльности этих пользователей», — рассказал он. По словам Федчина, эти люди сформировали пользовательское ядро, поскольку каждый их них привел с собой в соцсеть еще минимум 7-10 человек.