Девелопер NK Group построит кампус ЦОДов в Домодедово

NK Group строит в Подмосковье кампус из 11 центров обработки данных. Комплекс строится на продажу: на его часть в числе интересантов — «Сбер»

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Девелопер промышленных объектов NK Group (ранее PNK Group) строит кампус из 11 центров обработки данных (ЦОД) в Домодедово, рассказали три источника РБК на рынке строительства и дата-центров. По словам одного из них, мощность каждого ЦОДа составит около 10 МВт, для пяти из них возведены несущие конструкции, еще шесть — в стадии подготовки к строительству.

Кампус расположится на территории индустриального парка «NK Парк Домодедово 3» в Подмосковье — одной из трех площадок, входящих в кластер NK Group. Общая площадь застройки займет 105,5 тыс. кв. м, на 25,3 тыс. кв. м из них расположатся ЦОДы, на остальной территории — дороги и отмостки, парковка, распределительная трансформаторная подстанция, жилой корпус для персонала, дизельная заправочная станция для резервных генераторов и др. Для подключения дата-центров к электросети регион уже выделил мощность на 30 МВт, отметил один из собеседников.

По словам собеседников, ЦОДы строятся на продажу. Среди интересантов они назвали «Сбер», который претендует на покупку шести из 11 дата-центров. Но окончательных договоренностей еще нет, отметил один из собеседников.

Представитель «Сбера» отказался от комментариев. РБК направил запрос в NK Group.

NK Group специализируется на возведении промышленных объектов. В портфеле компании — 47 индустриальных парков в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и др. Ежегодный объем строительства девелопера оценивается в 1,5 млн кв. м. У него уже был опыт возведения дата-центров. К примеру, в 2024 году компания договорилась о продаже такого объекта в Медведково «Ростелекому»: стоимость ЦОДа на 4 тыс. стоек составила 26,2 млрд руб.

Что происходит с ЦОДами в Москве

Москва и Подмосковье сейчас лидируют по мощности дата-центров и введенных стойко-мест в России: на регион приходится 76% всех введенных стоек в коммерческих ЦОДах, отметил ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. До недавнего времени основные мощности были сконцентрированы в столице, а доля областных ЦОДов была незначительной, но дефицит новых мощностей в Москве вынуждает операторов искать площадки в области, а потребителей — строить собственные дата-центры, говорит он.

Мощности обычно выкупают сразу, но нагружают постепенно, рассуждает член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антон Салов. «К моменту ввода ЦОДа NK Group в эксплуатацию дефицит должен уже спасть, в том числе за счет принятой в Московском регионе программы по вводу новых мощностей до 2031 года, в результате новым объектам будет доступны дополнительные мощности», — рассуждает эксперт. Он отметил, что в Москве сосредоточено большое число потребителей услуг ЦОДов — IT-бизнес, штаб-квартиры крупных компаний, федеральные власти и др., которые хотят иметь дата-центр в зоне быстрой доступности. «Многие задумались о поиске площадок в ближайшем Подмосковье на фоне запрета на подключение новых ЦОДов в Москве. В регионе пока есть свободные мощности, земельные участки и хорошая транспортная доступность», — отметил эксперт. О том, что в Москве рассматривается введение запрета на подключение новых ЦОДов, сообщал «Коммерсантъ» 10 февраля.

NK Group стала одной из первых в России компаний, которая начала реализовывать ЦОДы в формате build-to-suit (строительство под заказ), тогда как на западных рынках такой подход давно устоялся, отметил руководитель центра экспертизы по ЦОДам «К2Тех» Сергей Махлин. Стоимость проекта NK Group он оценил в «десятки миллиардов рублей». «Для более точных оценок важно понимать объем капитальных затрат девелопера на базовую инфраструктуру: реальную стоимость земельного участка в индустриальном парке и др.», — пояснил Махлин. Запуск масштабных проектов ЦОДов практически всегда происходит очередями, поэтому в дальнейшем девелопер запросит дополнительные мощности для подключения, считает эксперт. Спрос на подобные объекты сейчас находится на пике из-за острого дефицита качественного предложения, особенно в Московском регионе, а главными интересантами, по его мнению, могут быт крупные экосистемы: финсектор, бигтех, маркетплейсы, облачные провайдеры. «Для «Сбера» как потенциального покупателя этот актив решает задачу сокращения time-to-market (время от появления идеи продукта до его вывода на рынок. — РБК)», — дополнил Махлин.

По оценке Станислава Мирина, стоимость шести дата-центров может составить 40–60 млрд руб., а всего проекта — 73–110 млрд руб., исходя из расчета $7–12 млн на 1 МВт полезной мощности.

Стоимость строительства такого проекта может составить порядка 600–800 млн руб. за мегаватт IT, полагает руководитель направления по работе с клиентами департамента складской недвижимости Ricci Сергей Бахмуров. Он пояснил, что мегаватт за IT — это мощность, которая используется IT-сервисами, серверами и так далее. Сейчас у объекта значительная удаленность от МКАД, а клиенты смотрят преимущественно на активы в Москве и рядом с ней, добавляет эксперт. Но, по его словам, в перспективе трех—пяти лет, когда мощности ЦОДов в Москве будут заканчиваться, ситуация может измениться. Это связано с тем, что в столице получить мощности становится сложнее. На ситуацию влияет рост финансовой составляющей, а также удлинение сроков и получение большего количества согласований, указывает собеседник РБК. По итогам 2025 года прирост серверных стоек на рынке коммерческих ЦОДов составил 5,2 тыс. шт. (при изначально заявленных 13,3 тыс. шт.), напоминает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Таким образом, на конец года общий объем предложения в существующих объектах составил около 91 тыс. шт. Общая мощность близится к уровню 805 МВт, добавляет эксперт.