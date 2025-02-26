Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами

В Амурской области планируется провести эксперимент по экспресс-доставке грузов в Китай дронами. Эксперты считают проект перспективным, но сложно реализуемым из-за долгих бюрократических процедур

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России планируется создать международный транспортный хаб беспилотных летательных аппаратов для экспресс-доставки грузов дронами в Китай. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, выступая во вторник, 25 февраля на круглом столе по регулированию беспилотников.

Грузы будут доставляться из города Благовещенск Амурской области, который находится на границе с Китаем. По словам Шейкина, сейчас проект по созданию хаба прорабатывается совместно с правительством этого региона. Для его реализации на территории Благовещенска будет введен экспериментальный правовой режим, в рамках которого в Китай будут доставляться малогабаритные грузы весом до 50 кг, уточнил Шейкин РБК. Что именно будет перевозиться в рамках пилота, сроки его реализации и другие детали, он не сообщил.

Благовещенск, по мнению Шейкина, имеет высокий потенциал для развития трансграничной торговли. «Уникальное географическое положение и минимальное расстояние между берегами реки Амур делают этот маршрут идеальным для использования беспилотных летательных аппаратов. Такие перевозки позволят не только оптимизировать логистические процессы, но и откроют новые возможности для экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Будем активно продвигать эту инициативу на федеральном уровне», — дополнил сенатор.

По данным Минэкономразвития, которые были представлены на круглом столе, на данный момент действует 10 экспериментальных правовых режимов по тестированию дронов в 24 регионах России. В них принимают участие более 144 компаний. Один из таких экспериментов, который действует с 2022 года в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — доставка грузов «Почты России». По итогам первых трех лет эксперимента (в январе 2025-ого он был продлен еще на три года) целевые показатели экспериментально-правового режима не были достигнуты, следует из приведенных данных министерства. Еще осенью прошлого года представитель самой «Почты России», подводя предварительный итоги эксперимента, говорил о слишком высокой стоимости использования дронов. По его словам, перевозка 1 кг груза на маршруте из поселка Тазовский в село Антипаюта (находятся в Заполярье) с помощью беспилотника пока обходится в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе, и в 43 раза дороже чартера.

При этом в 2022 году регионы России начали массово вводить запреты на полеты беспилотников на своей территории. По данным на 2023 год такие запреты ввели 68 регионов. В марте 2024 года вступил в силу закон, который разрешил запускать беспилотники весом до 30 кг над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема, но только в светлое время суток. При соблюдении этих условий не потребуется подавать план перемещения дрона властям.

Есть ли у транспортного хаба перспективы

Минэкономразвития считает интересным эксперимент с доставкой грузов в Китай, сказал РБК директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин. По его словам, для реализации проекта нужно составить более детальную концепцию эксперимента, понять, какие именно гипотезы планируется проверить в его рамках. «Потребуется синхронизация законодательства двух стран и нахождение таких уникальных правовых механизмов, которые позволят сделать процесс доставки между двумя странами и безопасным, и эффективным. Насколько это целесообразно с экономической точки зрения, можно будет узнать после появления концепции и в ходе самой апробации», — считает Волошин.

Учитывая, что Китай находится на лидирующих позициях в мировой беспилотной аэрологистике, сотрудничество в рамках этого проекта будет полезным для России, считает гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. «Необходимо брать в расчет растущий товарооборот между нашими странами. Данный фактор способен сделать экспериментально-правовой режим в Баговещенске экономически состоятельным. В этом плане перспективы международного транспортного хаба беспилотников там выглядят хорошо. Главное, найти юридический консенсус в части воздушного законодательства с партнерами из Китая», — считает Данилов.

Транспортные хабы с участием беспилотников — это перспективная идея, которая может помочь решить проблемы срочной доставки грузов из одной страны в другую, считает гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. «Учитывая достаточно небольшое расстояние, климатические условия, потребность, проект видится возможным. А учитывая количество перевозимых товаров через границу в Благовещенске из Китая, наверное, даже экономически интересным», — говорит эксперт.

Козаренко считает, что перед тестированием между странами такую системную доставку нужно запустить внутри страны и показать готовность с технологической, программной и законодательной сторон. «Если у коллег получится решить такую задачу сразу на международном уровне, учитывая погранпосты, таможенную зону, разницу программного обеспечения стран и в целом законодательных норм, это будет решением сверх амбициозной задачи. Возможно ли такое решение? Да. Как скоро — зависит от выделяемых ресурсов, серьезности подходов тех, кто берет на себя обязательства», — рассуждает он.

Проект может быть успешным, если в рамках экспериментально-правового режима для доставки грузов из России в Китай будет упрощена процедура растаможивания, говорит гендиректор компании-производителя дронов «Русдронопорт», эксперт рынка «Аэронет» Национальной технологической инициативы Николай Ряшин. «Если инициатива направлена на сокращение сроков доставки товаров, то большее влияние имеет не способ доставки, а процедуры растоможки на границе. При перевозке грузов автомобилями проблемы возникают не из-за скорости движения, а из-за длительности бюрократических процедур, — рассуждает эксперт. — Если задача только в том, чтобы вместо суток трансграничной перевозки автомобилем тратить на доставку груза до погранпункта полчаса с помощью беспилотника, дальше этот груз может находиться несколько дней на растаможке. В таком случае глобально транспортный хаб вопросы трансграничной доставки грузов не решит, не сделает рабочие процессы легче».