Экс-главу Росавиации назначили куратором авиаотрасли в Минтрансе

Бывший руководитель Росавиации Александр Юрчик стал замглавы Минтранса, курирующим авиационную отрасль

Александр Юрчик (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

О назначении Юрчика замглавы Минтранса РБК сообщили в пресс-службе ведомства, а также подтвердила представитель премьер-министра Наталья Тимакова.

60-летний Юрчик около 30 лет работал в вооруженных силах, представляя интересы Минобороны в министерствах путей сообщения и гражданской авиации. В 2005–2007 годах он возглавлял Росавиацию. Свой пост он покинул после че​реды авиакатастроф в 2006 году. Как писал в 2007 году «Интерфакс», Минтранс совместно с прокуратурой провели проверку Росавиации, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства, допущенные агентством. В частности, речь шла о фактах выдачи комплексных сертификатов на деятельность аэропортов при отсутствии сертификата на авиационную безопасность, ненадлежащем управлении имуществом, находящимся в ведении Росавиации, и создании условий для коррупции.

Впоследствии его кандидатуру рассматривали на пост главы холдинга, который должен был объединить крупнейшие аэропорты России (позже от идеи отказались). Юрчик также работал заместителем начальника управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета России.

Летом 2016 года источники ТАСС и «Интерфакса» в авиаотрасли говорили, что Юрчик возглавит Ространснадзор.

Газета «Коммерсантъ» называла Юрчика человеком, близким к Игорю Левитину, с которым он «поддерживает личный контакт».

Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что назначение Юрчика было вполне ожидаемо. «У него есть большой управленческий опыт именно в авиации. Но каких-то кардинальных решений от него ожидать не стоит. Конечно, он может порекомендовать какие-то вещи, но я не думаю, что его предложения будут революционными», — говорит он.

«Гражданская авиация сейчас все-таки весьма и весьма нуждается в серьезном лоббисте», — говорит гендиректор отраслевого информационно-аналитического агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Впереди рассмотрение программ, связанных с развитием гражданской авиации транспорта, потому что действующая подпрограмма ФЦП заканчивается в 2020 году, объясняет он. Пантелеев отмечает, что Юрчик как раз подходит под эту роль: у него есть большой авиационный бэкграунд, плюс работа в администрации президента, что «однозначно указывает на то, что он будет полностью в системе принятия решений». «С точки зрения аппаратного веса у него нет никаких проблем», — говорит эксперт.

Направление авиации до конца ноября курировал Валерий Окулов, в 1997–2009 годах занимавший пост гендиректора компании «Аэрофлот». До конца года он должен был перейти в Объединенную авиастроительную корпорацию, говорил ее президент Юрий Слюсарь.

Окулов покинул свой пост на фоне ситуации с компанией «ВИМ-Авиа». Перевозчик прекратил полеты в октябре, испытывая финансовые трудности — компания не могла расплачиваться за топливо. Кредиторская задолженность компании составила 10 млрд руб., ее совладельцы — Светлана и Рашид Мурсекаевы — уехали за границу. Компания, как посчитали в Следственном комитете, фактически представляла собой «мошенническую схему в виде пирамиды».



В связи со сложившейся ситуацией в конце сентября президент Владимир Путин объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, а также раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича. Уже в декабре из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» выговор получил замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

Как писал RNS и подтверждал источник РБК в середине декабря, Минтранс направил премьеру Дмитрию Медведеву представление об отставке главы Росавиации Александра Нерадько. Под письмом стояла подпись Максима Соколова. Однако Медведев и Дворкович, как писал «Коммерсантъ», дали отрицательные резолюции на письмо.