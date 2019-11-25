«Отец WWW» представил план по спасению интернета

План содержит девять основных принципов защиты Сети — по три для правительств стран, компаний и физлиц. Как утверждает The Guardian, его уже поддержали более 150 организаций, среди которых Microsoft и Google

Тим Бернерс-Ли (Фото: Fabrice Coffrini / AP)

Британский ученый Тим Бернерс-Ли, создавший вместе с Робертом Кайо систему World Wide Web (Всемирная паутина), представил глобальный план, как спасти интернет от политических манипуляций, фейковых новостей, нарушений конфиденциальности и других угроз, которые могут повергнуть мир в «цифровую дистопию». Об этом пишет The Guardian.

«Я думаю, что страх людей перед злодеяниями, происходящими в интернете, оправданно становится все больше и больше. Если мы оставим интернет таким, какой он есть, то существует вероятность, что многое пойдет не так», — сказал он.

В проекте, над которым больше года работали 80 организаций, определены девять основных принципов защиты Сети — по три для правительств, компаний и частных лиц. Как отмечает газета, его уже поддержали более 150 организаций, включая Microsoft, Google и Facebook. На момент выпуска материала ни Amazon, ни Twitter не поддержали описанные в проекте принципы, уточняется в статье.

В опубликованном плане говорится, что правительства должны делать все возможное, чтобы каждый желающий мог подключиться к интернету, и не допускать его отключений. Кроме того, личные данные пользователей должны быть защищены, а люди должны иметь право отказываться от их обработки.