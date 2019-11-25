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Технологии и медиа ,  
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«Отец WWW» представил план по спасению интернета
План содержит девять основных принципов защиты Сети — по три для правительств стран, компаний и физлиц. Как утверждает The Guardian, его уже поддержали более 150 организаций, среди которых Microsoft и Google
Тим Бернерс-Ли (Фото: Fabrice Coffrini / AP)

Британский ученый Тим Бернерс-Ли, создавший вместе с Робертом Кайо систему World Wide Web (Всемирная паутина), представил глобальный план, как спасти интернет от политических манипуляций, фейковых новостей, нарушений конфиденциальности и других угроз, которые могут повергнуть мир в «цифровую дистопию». Об этом пишет The Guardian.

«Я думаю, что страх людей перед злодеяниями, происходящими в интернете, оправданно становится все больше и больше. Если мы оставим интернет таким, какой он есть, то существует вероятность, что многое пойдет не так», — сказал он.

В проекте, над которым больше года работали 80 организаций, определены девять основных принципов защиты Сети — по три для правительств, компаний и частных лиц. Как отмечает газета, его уже поддержали более 150 организаций, включая Microsoft, Google и Facebook. На момент выпуска материала ни Amazon, ни Twitter не поддержали описанные в проекте принципы, уточняется в статье.

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В опубликованном плане говорится, что правительства должны делать все возможное, чтобы каждый желающий мог подключиться к интернету, и не допускать его отключений. Кроме того, личные данные пользователей должны быть защищены, а люди должны иметь право отказываться от их обработки.

Компании должны, в частности, делать интернет доступным для всех, а также обязаны разрабатывать веб-версии для людей с ограниченными возможностями и нацменьшинств.

Пользователи должны участвовать в создании «богатого и релевантного» контента, а также создавать сообщества, в которых каждый будет чувствовать себя в безопасности.

«Силы, ведущие Сеть в неправильном направлении, всегда были очень сильны. Независимо от того, являетесь ли вы компанией или правительством, управление сетью — это способ получения огромных прибылей или способ гарантировать, что вы остаетесь у власти. Люди, пожалуй, самая важная часть этого, потому что только люди будут мотивированы, чтобы привлечь двух других к ответственности», — заключил Бернерс-Ли.

Автор: Михаил Юшков
Теги: интернет, Facebook, Microsoft, Google
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