Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом

Радио РБК
Сокращение финансирования авиационной промышленности и нацпроекта по беспилотникам не повлияет на реализацию «Туладрона», представляющий собой производственную базу для разработки и испытания дронов, сказал тульский губернатор
Дмитрий Миляев
Дмитрий Миляев (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Проект научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Туладрон» реализуется, до конца года планируется оснастить все производственные мощности и начать работу, заявил в интервью радио РБК губернатор Тульской области Дмитрия Миляев.

Отвечая на вопрос о сокращении в проекте бюджета финансирования авиационной промышленности и нацпроекта по беспилотникам, он сказал, что откладывать или сокращать масштабы «Туладрона» не планируется.

По словам Миляева, средств для запуска проекта хватит. «А дальше будем работать», — добавил он.

«Туладрон» — проект по объединению разработчиков беспилотных систем, в том числе гражданского назначения, для которых создается производственная база для выпуска комплектующих, проведения испытаний и так далее, пояснил тульский губернатор.

Отвечая на вопрос о планах минфина повысить НДС с 20 до 22% и связанных с этим рисков для бизнеса, в том числе его ухода в "серую зону", губернатор сказал, что не стал бы «драматизировать на данном этапе».

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Миляев.

Минфин в конце сентября предложил поднять стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с 2026 года. При этом льготная ставка, отмечали в ведомстве, сохранится для всех социально значимых товаров — продуктов питания (таких как мясо, молоко, яйца, растительное масло, хлеб, крупы и т.д.), лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др. Дополнительные поступления федерального бюджета от роста ставки НДС направлены будут на обеспечение обороны и безопасности, указывали в Минфине.

Авторы
Теги
Юрий Таманцев
Дмитрий Миляев Тульская область дроны беспилотники
