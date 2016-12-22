В Китае разработали прототип квантового радара

Китайские ученые разработали действующую модель квантового радара, основанного на принципе квантовой запутанности. Разработкой подобной технологии занимаются также Канада и США

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Китайские ученые разработали и построили квантовый радар, способный обнаруживать воздушные цели на дальних расстояниях. Об этом сообщает издание China Daily News со ссылкой на интервью с Сунь Цзюнем, главой научно-исследовательской лаборатории, осуществлявшей разработку технологии.

Радар, разработанный Нанкинским университетом, способен обнаруживать и отслеживать цели на расстоянии более 100 км. По сравнению с предыдущими поколениями аналогичной техники он обладает большей точностью и способен отслеживать объекты, созданные по технологии «стелс».

«Характеристики квантового радиолокатора включают в себя высокую надежность, точность и работоспособность в сложных условиях. Также он обладает высокой мобильностью, которая позволяет обеспечить его установку на различных видах носителей», — сообщил Сунь Цзюнь. Также он отметил, что квантовый радар способен более успешно противостоять контрмерам противника.

Традиционные радары основаны на принципе отражения электромагнитных волн от потенциальных целей. Это делает их восприимчивыми к помехам. Кроме того, применение комплекса технологий «стелс» помогает добиться снижения заметности целей в различных диапазонах электромагнитного спектра — этому способствуют радиопоглощающие материалы и специальные геометрические формы.

В свою очередь принцип действия квантового радара основан на излучении субатомных частиц, отмечает издание. Таким образом, они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать объекты, изготовленные с применением технологий малой заметности.

Помимо Китая разработкой подобных технологий занимается еще несколько стран. Так, технологию обнаружения объектов, основанную на принципе квантовой запутанности, еще в 2007 году запатентовала американская аэрокосмическая компания Lockheed Martin. В апреле стало известно, что Канада инвестировала в разработку квантового радара $2,7 млн — его разработкой будет заниматься Университет Уотерлу. Как отмечала Би-би-си, квантовые радары совместной канадско-американской разработки могут быть применены в северной системе предупреждения — сети радиолокационных станций в арктическом регионе Канады. Она используется ПВО и ПРО Канады и США в качестве линии раннего предупреждения об атаке.