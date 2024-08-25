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Задержание Павла Дурова ,  
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Французский телеканал раскрыл претензии властей к Павлу Дурову

TF1: Дурова задержали за отказ сотрудничать с Парижем и контент в Telegram
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Функции мессенджера Telegram позволяют пользователям сохранять анонимность, а также пересылать криптовалюту. Именно это заинтересовало французские власти, сообщил телеканал TF1
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Steve Jennings / Getty Images)

Французский телеканал TF1 сообщил, что претензии к французских властей к Павлу Дурову связаны с Telegram — «отсутствие модерации и сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты мессенджера» — что «делает его пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве». Дуров был ранее задержан во Франции.

Вопросы властей вызвали функции мессенджера — например, возможность пересылать пользователям криптовалюту, говорится в материале. По данным телеканала, уже в воскресенье, 26 августа, Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.

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По данным телеканала, Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже (под Парижем), его сопровождал охранник и женщина. Дуров прибыл во Францию на своем частном самолете из Азербайджана, говорится в материале. На него был выписан ордер в рамках предварительного расследования.

О задержании создателя Telegram стало известно незадолго до полуночи по Моске. По данным французских СМИ, это произошло в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Дурова сопровождали охранник и женщина. Он прибыл во Францию на своем частном самолете из Азербайджана.

Дуров покинул Россию в 2014 году и с тех пор в основном жил в ОАЭ. В 2021 году он получил гражданство страны. У него также есть паспорта Сент-Китса и Невиса и Франции.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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Во время задержания Павла Дурова с ним был охранник и женщина
Общество
В Париже задержали Павла Дурова
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