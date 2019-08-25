На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя

В конструкторском бюро признали испытания успешными и назвали их важнейшими перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», которая была спроектирована украинским конструкторским бюро «Южное». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

В бюро сообщили, что испытания прошли 23 августа в преддверии Дня независимости Украины. «Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4», — говорится в сообщении.

В конструкторском бюро отметили, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя, которая будет в будущем выводить спутники на орбиту.

«Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ «Южное», — добавили в бюро, уточнив, что испытания признаны успешными. В пресс-службе отметили, что более подробный отчет будет представлен по окончании проведения всего объема испытаний.

В бюро напомнили, что в состав третьей степени ракеты-носителя «Циклон-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя «Циклон-4М», добавили в бюро.