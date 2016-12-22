«Система» заплатит $1 млн за технологию поиска потерявшихся людей

АФК «Система» объявила конкурс с призовым фондом $1 млн для разработчиков технологий для поиска потерявшихся людей. Решение должно позволять найти человека без источника связи за десять часов в любое время суток и при любой погоде

Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Благотворительный фонд «Система», выступающий оператором социальных инвестиций корпорации Владимира Евтушенкова, объявил конкурс для разработчиков поисково-спасательных технологий нового поколения с призовым фондом $1 млн. Об этом РБК рассказала президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.

По условиям конкурса его участники должны представить экспертному совету технологическое решение, которое поможет найти потерявшегося человека без источника связи и сделать это максимум за десять часов в любое время суток и при любой погоде, сообщила Янчевская. По ее словам, часть призового фонда составит грантовое финансирование (чтобы у участников конкурса была возможность доработать прототип), другая часть — вознаграждение финалистам.

Информационным партнером проекта выступила Минкомсвязь. В числе экспертов — представители поисково-спасательных организаций, в том числе «Лиза Алерт» и «Ангел», лаборатории робототехники Сбербанка, Segezha Group (входит в АФК «Система»). Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2019 года.

Без связи и шансов

В России, по данным Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ежегодно пропадает около 120 тыс. человек, в розыск объявляется около 60 тыс. Значительная часть пропавших — несовершеннолетние. В 2017 году, например, было зафиксировано около 30 тыс. обращений в правоохранительные органы по факту пропажи детей, в 2016-м — около 45 тыс.

Среди требований «Системы» к технологическому решению — скорость поиска, портативность, возможность долгой автономной работы без подзарядки и вмешательства человека, функционирование в режиме офлайн. В основе разработок могут быть использованы технологии связи и ретрансляции, датчики инфракрасного спектра, системы управления и навигации, искусственный интеллект, все аспекты картографии, любые формы беспилотных патрулей.

Для поиска пропавших людей сегодня чаще всего используются беспилотники и тепловизоры (устройства для получения видимого изображения объекта, испускающего тепловое излучение). Однако, по словам командира вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Александра Михайлова, наиболее эффективным средством остается авиация. «Идентифицировать объект поиска в лесном массиве — самая сложная задача. Если у человека при себе есть средство связи (даже в выключенном состоянии это излучающее устройство), то найти его шансы есть, — рассказал он. — Если телефона нет, то шансы минимальны».

Михайлов ожидает, что участники проекта смогут предложить технологии на основе искусственного интеллекта. Главное, чтобы разработки были массовыми и недорогими, отметил спасатель. По его словам, с нехваткой технических средств сталкиваются сейчас все поисковые отряды.

Ключевые разработки могут быть использованы в некоторых исследовательских проектах банка, отметил представитель Сбербанка. Он напомнил, что кредитная организация уже исследует возможности доставки товаров с помощью беспилотников. В их основе сквозные технологии робототехники, сенсорики и искусственного интеллекта.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Жизнь после конкурса ​

По словам представителя «Системы», для социально значимых стартапов такие конкурсы — едва ли не единственный шанс найти средства на развитие, так как привлечь инвестиции со стороны венчурных фондов для них практически невозможно.

Невысокая популярность разработок в области поисково-спасательных технологий обусловлена небольшим количеством заказчиков таких продуктов, подтвердила Екатерина Петрова, директор корпоративного акселератора GenerationS (организован Российской венчурной компанией). В России такими заказчиками чаще всего становятся госпредприятия оборонно-промышленного комплекса, традиционно считающиеся закрытыми и консервативными, немногие из них готовы инвестировать в проекты по венчурной схеме, сопряженной с риском, пояснила Петрова.

Управляющий партнер фонда ​Leta Capital Александр Чачава отметил, что государство в качестве основного заказчика таких технологий делает инвестицию непривлекательной из-за чрезмерного регулирования и коррупционных рисков. Когда речь идет о поисково-спасательных операциях, то существуют строгие требования к качеству конечного продукта. Но в случае с госзаказчиком, посетовал эксперт, к участнику конкурса возникают дополнительные требования: обязательные семь лет существования компании, размер уставного капитала, гарантийный взнос, который требуется заплатить участникам конкурса, лицензия от ФСТЭК. С учетом этих условий будет отсеяно большинство стартапов, даже если они могут предложить наиболее интересные решения, констатировал Чачава.

Поддержки стартапа лишь на начальном этапе будет недостаточно, считает партнер венчурного фонда iTech Capital Алексей Соловьев. По его мнению, для тиражирования таких разработок необходимо наличие стратега, который смог бы поддерживать проект. Участие в жюри поисково-спасательных организаций повышает шансы проекта на то, что он таким стратегом обзаведется.