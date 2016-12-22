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Bloomberg узнал о разработке Apple новых наушников
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Bloomberg узнал о разработке Apple новых наушников
Технологии и медиа, 22:45
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Bloomberg узнал о разработке Apple новых наушников
Apple планирует уже со следующего года расширить линейку своих наушников: беспроводные AirPods будут усовершенствованы — их оснастят защитой от влаги и шумоподавлением, но помимо них компания решила выпустить и накладные наушники
Apple AirPods (Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)

Американская Apple готовит обновление своих беспроводных наушников-вкладышей AirPods. Они будут лучше подавлять окружающие звуки и покажут лучшее качество звука при воспроизведении музыки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации агентства, среди обновленных характеристик AirPods, которые увидят свет в 2019 году, — возможность работать на большем удалении от смартфона. При этом наушники не будут водонепроницаемыми — они смогут лишь защитить от дождя и пота, ​рассказали собеседники. В компании Apple также обсуждается предложение оснастить новые AirPods биометрическими датчиками, которые, например, будут отслеживать сердечный ритм.

Из-за улучшенных характеристик AirPods станут дороже. В настоящее время беспроводные наушники стоят 11 990 руб. в России и $159 в США.

Помимо этого, рассказали источники, Apple запускает совершенно новую для себя линейку продуктов — накладные наушники, которые должны составить конкуренцию продуктам Bose Corp. и Sennheiser. Их должны были презентовать еще в 2018 году, однако из-за проблем с разработкой выпуск перенесли на начало 2019-го.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Apple , наушники
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