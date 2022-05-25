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Розничные продавцы сообщили о подорожании книг в апреле минимум на 12%

Крупные специализированные сети рассказали о подорожании книг в магазинах
В апреле средняя цена одной книги в рознице выросла, по оценке профильных сетей, на 12–14%. Продажи растут прежде всего за счет онлайн-каналов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Средняя стоимость одной книги в апреле 2022 года составила 615 руб., что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом РБК сообщили в сети «Московский дом книги», которая объединяет почти два десятка столичных книжных магазинов и обслуживает, по собственным данным, 7 млн посетителей в год. В объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед», насчитывающей более ста точек, рост за аналогичный период составил 12% — одна книга стоила в среднем 439 руб.

На фоне подорожания книг их продажи по итогам апреля сократились на 22% по сравнению с апрелем 2021-го и на 42% — по сравнению с апрелем 2019-го, отмечают в «Московском доме книги», не раскрывая абсолютные значения. В апреле 2020 года, напомнили в сети, из-за коронавируса все магазины были закрыты для покупателей, в результате чего сеть потеряла за этот период почти 100% выручки. Сеть «Читай-город — Буквоед» по итогам апреля зафиксировала снижение сопоставимых продаж в натуральном выражении (с учетом онлайн-заказов) по сравнению с мартом на 10%, показатели год к году даже немного выросли — на 5%, но на уровень 2019 года так и не вернулись.

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Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»

Главной причиной падения спроса на книги является именно их стоимость, считает член правления Российского книжного союза, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов. Кроме того, по его словам, никак не решаются проблемы книгораспространения: «Продажу книг нужно ставить в более льготные условия. Также следует снижать арендную ставку для книжных магазинов».

Минцифры в середине апреля допускало, что книги могут подорожать, поскольку большинство материалов и комплектующих для полиграфической промышленности импортируется и зависит от колебаний валютного курса и затрат на логистику. Возможный дефицит мелованной бумаги, которая используется для печати высококачественных книг и которая вошла в очередной санкционный пакет ЕС, министерство в апреле оценило в 40% от всего потребляемого в стране объема.

Вопрос сдерживания роста цен на различные виды издательской бумаги, в том числе на мелованную, находится на особом контроле, заверил 24 мая представитель Минцифры. «Небольшое» снижение продаж в апреле по сравнению с мартом в министерстве оценивают как сезонное — в целом падения спроса, как считают в Минцифры, не наблюдается.

Минцифры оценило дефицит мелованной бумаги для книг из-за санкций ЕС
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Фото:Андрей Васильев / ТАСС

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Падение спроса на печатные книги касается главным образом традиционных каналов распространения — классических сетей и магазинов, указывает президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченов. По его словам, драйвером торговли в последние годы выступают интернет-площадки и маркетплейсы: «Они агрессивно торгуют и даже фиксируют рост продаж. Если порядка пяти лет назад порядка 70% книг распространялось через независимые магазины и сети, то сейчас это уже меньше 50%». На рост онлайн-продаж обращает внимание и представитель Минцифры.

Средняя стоимость электронной книги в апреле 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросла лишь на 2%, утверждает представитель сервиса «ЛитРес», не уточняя абсолютные значения. Продажи в натуральном выражении выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 54% — по сравнению с 2019-м.

Какие книги пользуются спросом

Наибольший процент продаж приходится на художественную литературу для взрослой аудитории — порядка 25%, констатирует представитель «Московского дома книги». На втором месте по популярности — детская литература, это 19% от всех продаж (из них 40% приходится на развивающие и научно-популярные книги).

Повышенным спросом у российских читателей в этом году стали пользоваться книги по эзотерике и самопознанию, а также по истории России, добавляют в «Московском доме книги».

Сеть «Читай-город — Буквоед» с начала этого года наблюдает рост интереса к графическим романам, особенно к японской манге. Пользуются повышенным спросом книги по саморазвитию и популярной психологии. Среди художественной литературы отмечается повышенный интерес к классике, особенно востребован жанр антиутопии.

Рейтинг самых продаваемых авторов «Московского дома книги» в апреле 2022 года возглавил Стивен Кинг, который после начала спецоперации на Украине объявил, что не будет заключать новые контракты с российскими издательствами. Последний роман Кинга — «Билли Саммерс» — в марте 2022 года все же был выпущен в рамках действующего контракта с АСТ. В топ-5 также вошли Федор Достоевский, Джордж Оруэлл, Татьяна Устинова и Борис Акунин.

В «ЛитРесе» наибольшую динамику продаж — рост на 27% — показала художественная литература. Самыми популярными авторами были Сергей Лукьяненко, Борис Акунин, Стивен Кинг, Макс Глебов и Марина Суржевская.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
книги Московский дом книги ЛитРес Минцифры
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