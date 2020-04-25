Она руководила радиостанцией с 2016 года. О причинах смерти пока не сообщается

Юлия Ларионова (Фото: prigozhin_iosif / Instagram)

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова, рассказала РБК программный директор радиостанции Олеся Волкова. Причины смерти она не уточнила.

Времени и места похорон Волкова также не назвала.

Ранее о смерти Ларионовой сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и выразил соболезнования родным и близким Ларионовой. «Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на «Русском радио», — написал он.

«РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Русской медиагруппы» Романа Саркисова сообщают, что Ларионова долгое время болела раком. «Юля тяжело болела, и достаточно давно. Поэтому, наверное, это не было большой неожиданностью», — сказал он. Саркисов назвал смерть Ларионовой ужасной потерей и выразил соболезнования семье, родным и коллегам умершей.

Ларионова была назначена главным редактором «Русского радио» в феврале 2016 года. Ранее она была музыкальным редактором радиостанции.